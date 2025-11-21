اتىراۋدا «اقىلدى» باعدارشامدار ورناتىلىپ جاتىر
اتىراۋدا جول قوزعالىسىن جاساندى ينتەللەكت رەتتەيدى. سيفرلىق جۇيەگە نەگىزدەلگەن اقىلدى باعدارشامدار قالاداعى 80 گە جۋىق قيىلىسقا قويىلادى.
قۇرىلعىلار زاماناۋي تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكت مۇمكىندىكتەرىن پايدالانا وتىرىپ، كولىك اعىنىن ءتيىمدى رەتتەي الادى. ەندى جۇرگىزۋشىلەر كەپتەلىستە كوپ ۋاقىت جوعالتپايدى. «اقىلدى» باعدارشامداردا ورنالاسقان مىنا كامەرالار كولىك اعىنىن جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن ەسەپتەپ، قىزىل-جاسىل ءتۇستى ءوزى جاعادى.
تىلەپبەرگەن اقبولاتوۆ، پد اعا ينسپەكتورى:
- كولىك قۇرالدارىنىڭ قارقىندىلىعىن ءتيىمدى رەتتەيدى. ياعني قاي باعىتتا كولىك قۇرالدارى كوپ جۇرەدى، سول باعىتقا قاراي كولىك قۇرالىنىڭ قارقىندىلىعىن ساناي وتىرىپ، جاسىل نەعۇرلىم سول جاققا كوپ جانادى جانە جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ ءوتىپ بارا جاتقان كەزدەردە ونى دا ەسەپكە بىرگە الا وتىرادى. جۇرگىزۋشىلەر عانا ەمەس، جۇرگىنشىلەر دە جاساندى ينتەللەكتىنىڭ يگىلىگىن كورە الادى. ەگەر جولدان وتەتىن ادام سانى كوپ بولسا، «اقىلدى» باعدارشامدار كولىكتەردى اۆتوماتتى تۇردە توقتاتىپ، جاياۋ جۇرگىنشىلەر ءۇشىن جاسىل ءتۇسىن جاعادى. ءتىپتى سوڭعى ادام ءوتىپ كەتكەنگە دەيىن قوسىمشا بىرنەشە سەكۋند بەرىلەدى. «بۇل جۇرگىزۋشىلەر مەن جۇرگىنشىلەر ءۇشىن بۇل ماڭىزدى»، - دەيدى جاۋاپتىلار. «اقىلدى» باعدارشامداردا ورناتىلعان كامەرالار كولىك اعىنىن رەتتەپ قانا قويماي، قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى دە قاداعالايدى.
رافاەل فايزۋللين، مەردىگەر مەكەمە وكىلى:
- باعدارشام 24 ساعات بويى ادامداردىڭ كومەگىنسىز، جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جۇمىس ىستەيدى. كولىكتىڭ كوپتىگى مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ سانىن ەسەپتەي وتىرىپ، قاي باعىتتى وتكىزۋ كەرەگىن زاماناۋي تەحنولوگيا ءوزى رەتتەيدى. اقىلدى باعدارشامداردى جىل سوڭىنا دەيىن تولىق ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر. ازىرگە پيلوتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇرعان «اقىلدى» باعدارشامدار الداعى ۋاقىتتا جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنا قوسىلادى. «قازىر تۇرعىنداردىڭ ۇسىنىسى مەن شاعىمى ەسكەرىلىپ، تالداۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر»، - دەيدى ءتارتىپ ساقشىلارى.
مەيىرىم ەرداۋلەت، پ د باسپا ءسوز حاتشىسى:
- تۇرعىندار اراسىندا قازىر «ۋچاسكە» ءىس- شارالارى ءوتىپ جاتىر جانە «قاۋىپسىز جول» ءىس- شارالارى ءوتىپ جاتىر. وسى ءىس- شارالار بارىسىندا كولىك جۇرگىزۋشىلەرىنەن ساۋالنامالار جۇرگىزىلىپ، تاعى قوسىمشا قاي شاعىناۋداندارعا ورناتۋعا بولاتىندىعى تۋرالى سۇرانىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. ەندى بۇل باعدارشامداردىڭ نەگىزگى ماقساتى - جول- كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ، سونداي-اق جول كەپتەلىسىنىڭ الدىن الۋ جانە تۇرعىنداردىڭ ۋاقىتىن ۇنەمدەۋ.
جالپى قالا بويىنشا 79 قيىلىسقا بارلىعى 600 دەن اسا باعدارشام ورناتىلادى. جوبا اياسىندا كولىك پەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر قوزعالىسىن وڭتايلاندىرۋ ءۇشىن 160 مىڭنان اسا دەرەك جۇيەگە ەنگىزىلگەن.
