اتىراۋ پوليتسەيلەرى جەكپە-جەك شەبەرى قۋات حاميتوۆكە نەگە ايىپپۇل سالدى
استانا. KAZINFORM - پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارى اراسىندا قىزۋ تالقىلانعان ۆيدەودان كەيىن قازاقستاندىق ارالاس جەكپە-جەك شەبەرى قۋات حاميتوۆتى جاۋاپكەرشىلىككە تارتتى.
جەلىدە جاريالانعان ۆيدەودا اتىراۋداعى ءابىلقايىر حان داڭعىلىمەن قوزعالىپ بارا جاتقان كولىكتەن ءبىر بويجەتكەننىڭ تەرەزەدەن باسىن شىعارىپ، سپورتشىمەن سۇحبات قۇرعانىن كورۋگە بولادى. وسى ۋاقىتتا قازاقستاندىق م م ا فايتەرى قۋات حاميتوۆ قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاستان كولىك جۇرگىزىپ كەلە جاتقان.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ پ د باسپا ءسوز قىزمەتى قۋات حاميتوۆكە ايىپپۇل سالىنعانىن حابارلادى.
Toyota Camry اۆتوكولىگىنىڭ 24 جانە 22 جاستاعى جولاۋشىلارى قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاعانى جانە قوزعالىس كەزىندە كولىكتەن دەنەسىن شىعارعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. سونداي-اق، 20 جاستاعى كولىك جۇرگىزۋشىسى اتالعان قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا جول بەرگەنى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ال Mustang اۆتوكولىگىنىڭ 38 جاستاعى جۇرگىزۋشىسى قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاي كولىك باسقارعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. اتىراۋ ءتارتىپ ساقشىلارى جول قوزعالىسى كەزىندە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا جانە جول ەرەجەلەرىنە مۇقيات بولۋعا شاقىرادى. زاڭعا قايشى ءاربىر ارەكەت ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەنىن ەسكەرتەمىز، - دەدى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.