اتىراۋ وبلىسىنداعى مۇقانعاليەۆتەر وتباسىنىڭ ءولىمى: ىسكە قاتىستى تىڭ مالىمەت ايتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازىر قىلمىستىق ءىستى تەرگەۋ بىرنەشە باپ بويىنشا جالعاسىپ جاتىر. بۇل جونىندە ق ر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ مالىمدەدى.
- اتىراۋدا ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ جەدەل-تەرگەۋ توبى جۇمىس ىستەپ جاتىر. بۇل قىلمىستىق ءىس ماتەريالدارى باقىلاۋىمىزدا. تەرگەۋ امالدارىنىڭ كولەمى وتە اۋقىمدى. قىلمىستىق ءىس تەك كىسى ءولتىرۋ بويىنشا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار الاياقتىق، ۇرلىق فاكتىلەرى بويىنشا دا قوزعالعان. كۇدىكتىلەرگە بىرنەشە باپ بويىنشا ايىپ تاعىلىپ وتىر، - دەدى ول ءماجىلىس كۋلۋارىندا جۋرناليستەردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ال كۇدىكتى اقبايان مۇقانعاليەۆا پسيحياتريالىق اۋرۋحاناعا جاتقىزىلعان.
- ستاتسيونارلىق كەشەندى سوت پسيحولوگيالىق-پسيحياتريالىق ساراپتاما جۇرگىزىلىپ جاتىر. ونى تاعايىنداۋعا نەگىز دە بار. كۇدىكتىنىڭ ءوزىن ۇستاۋى جانە العاشقى بەرگەن جاۋاپتارىنا بايلانىستى وسىنداي شەشىم قابىلداندى. ىستە جاڭا كۇدىكتىلەر جوق. كۇدىكتىلەر - ەر ادام جانە ونىڭ بۇرىنعى جۇبايى، - دەدى ءادىلوۆ.
ەسكە سالايىق، جانگەلدين اۋىلىندا تۇراتىن وتباسى 2025-جىلدىڭ سوڭىنا بەلگىسىز جاعدايدا جوعالىپ كەتكەن.
6-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسى اۋماعىنان جوعالعان وتباسىنىڭ ەكى مۇشەسىنىڭ - وتاعاسى ماقسوت قارابالين مەن ونىڭ جۇبايى ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ دەنەسى سارايدان تابىلدى.
كەيىن ولاردىڭ دەنەلەرىندە پىشاق ىزدەرى بارى بەلگىلى بولدى.
9-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسىندا وتباسى مۇشەلەرىن ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن مارقۇمداردىڭ كۇيەۋ بالاسى سۇلتان سارسەماليەۆ ەكەنى رەسمي تۇردە انىقتالدى.
سونداي-اق جوعالعان وتباسى تۋرالى تىڭ دەرەكتەردى الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى تاراتقان حاكەرگە حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالاندى.
اقپان ايىنىڭ باسىندا كۇدىكتىڭ 5 بالاسى مەملەكەت قامقورلىعىنا الىندى.
قاندى قىلمىسقا قاتىسى بولۋى مۇمكىن دەگەن كۇدىككە سول ءۇيدىڭ قىزى دا ءىلىندى.
كەيىن ەكى كۇدىكتىنىڭ شەتەلدە قالاي ۇستالعانى جونىندە ۆيدەو جاريالاندى.
ەرلى-زايىپتىنى ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەندەر يندونەزيادان اتىراۋعا جەتكىزىلگەنىن دە حابارلاعانبىز.