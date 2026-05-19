اۆتوساقتاندىرۋداعى جاڭا ەرەجە: ءتارتىپتى جۇرگىزۋشىلەرگە قانداي جەڭىلدىكتەر بار؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءار جۇرگىزۋشى مىندەتتى اۆتوساقتاندىرۋ راسىمدەۋگە ءتيىس. ءبىراق كوپ ادام ساقتاندىرۋ شارتى قالاي ەسەپتەلەتىنىن، نە ءۇشىن قىمباتتايتىنىن نەمەسە جول اپاتى كەزىندە تولەم قالاي جاسالاتىنىن بىلە بەرمەيدى.
قازاقستاندا كولىك سانى كوبەيگەن سايىن اۆتوساقتاندىرۋ ماسەلەسى دە جيى تالقىلانا باستادى. سوڭعى جىلدارى جۇرگىزۋشىلەر اراسىندا ساقتاندىرۋ تولەمىنىڭ ازدىعىنا، پوليس باعاسىنىڭ قىمباتتاۋىنا، جالعان ساقتاندىرۋ راسىمدەيتىن سايتتاردىڭ ارتۋىنا قاتىستى شاعىم كوبەيدى. وسىعان بايلانىستى مەملەكەت اۆتوساقتاندىرۋ جۇيەسىن قايتا قاراپ، 2026-جىلدان باستاپ ءبىرقاتار وزگەرىس ەنگىزۋدى ۇسىندى.
بۇگىندە قازاقستاندا اۆتوساقتاندىرۋ تەك فورمالدى قۇجات ەمەس، جۇرگىزۋشىنىڭ قارجىلىق قاۋىپسىزدىگىنە تىكەلەي اسەر ەتەتىن قۇرالعا اينالدى. اسىرەسە جول-كولىك وقيعاسى كەزىندە ونىڭ ماڭىزى انىق بايقالادى.
قازاقستاندا قانشا ساقتاندىرۋ كومپانياسى بار؟
قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستاندا 25 ساقتاندىرۋ ۇيىمى جۇمىس ىستەيدى. ونىڭ ىشىندە بىرنەشە ءىرى كومپانيا اۆتوساقتاندىرۋ قىزمەتىن ۇسىنادى. نارىقتاعى ەڭ تانىمال ۇيىمداردىڭ قاتارىندا Freedom Insurance ،Halyk Insurance ،Nomad Insurance ،Eurasia Insurance Company سەكىلدى كومپانيالار بار.
قازاقستاندا كولىك يەلەرى ءۇشىن مىندەتتى ساقتاندىرۋ ءتۇرى - كولىك قۇرالدارى يەلەرىنىڭ ازاماتتىق- قۇقىقتىق جاۋاپكەرشىلىگىن مىندەتتى ساقتاندىرۋ. بۇل جۇيە جۇرگىزۋشى جول اپاتىنا كىنالى بولعان جاعدايدا، زارداپ شەككەن تاراپتىڭ شىعىنىن وتەۋگە ارنالعان. ياعني ساقتاندىرۋ جۇرگىزۋشىنىڭ ءوز كولىگىن ەمەس، ونىڭ باسقا ادامدار الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگىن قورعايدى.
اۆتوساقتاندىرۋ قالاي راسىمدەلەدى؟
بۇرىن ساقتاندىرۋ راسىمدەۋ ءۇشىن كەڭسەگە بارىپ، قاعاز قۇجات جيناۋ قاجەت بولسا، قازىر پروتسەستىڭ كوبى ونلاين فورماتقا كوشكەن. ءپوليستى ساقتاندىرۋ كومپانيالارىنىڭ رەسمي سايتتارى نەمەسە ءموبيلدى قوسىمشالارى ارقىلى بىرنەشە مينۋتتا راسىمدەۋگە بولادى. ول ءۇشىن جۇرگىزۋشىدەن:
جەكە كۋالىك؛
جۇرگىزۋشى كۋالىگى؛
كولىكتىڭ تەحنيكالىق پاسپورتى سۇرالادى.
ساقتاندىرۋ باعاسى كولىكتىڭ تىركەلگەن وڭىرىنە، جۇرگىزۋشىنىڭ تاجىريبەسىنە، جول اپاتى تاريحىنا جانە «بونۋس-مالۋس» كلاسىنا بايلانىستى ەسەپتەلەدى.
«بونۋس-مالۋس» جۇيەسى دەگەن نە؟
بۇل - جۇرگىزۋشىنىڭ تارتىبىنە قاراي جەڭىلدىك نەمەسە ۇستەمە اقى بەرەتىن جۇيە. ەگەر ادام ۇزاق ۋاقىت جول اپاتىنا تۇسپەسە، ونىڭ ساقتاندىرۋ قۇنى ارزاندايدى. ال جيى اپات جاسايتىن جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن پوليس باعاسى وسەدى.
2026-جىلدان باستاپ ءدال وسى جۇيەگە ۇلكەن وزگەرىستەر ەنگىزىلمەك. قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، سيرەك قولدانىلاتىن «م1» جانە «م2» كلاستارىن الىپ تاستاۋ ۇسىنىلدى. سەبەبى بۇل كلاستار ساقتانۋشىلاردىڭ 0,001 پايىزىنا عانا تيەسىلى.
سونىمەن قاتار 4 تەن 13-كلاسسقا دەيىنگى كوەففيتسيەنتتەر قايتا قارالادى. سونىڭ ناتيجەسىندە ساقتاندىرۋ سىيلىق اقىسىنىڭ ورتاشا مولشەرى قازىرگى 23870 تەڭگەدەن 28130 تەڭگەگە دەيىن ءوسۋى مۇمكىن.
ءبىراق اگەنتتىك وكىلدەرى جۇيە ءتارتىپتى جۇرگىزۋشىلەرگە ءتيىمدى بولاتىنىن ايتادى. ەگەر جۇرگىزۋشى بەس جىلدان استام ۋاقىت بويى «13-كلاسستا» بولسا، وعان قوسىمشا جەڭىلدىكتەر بەرىلۋى مۇمكىن.
تاعى ءبىر وزگەرىس - ساقتاندىرۋ كومپانيالارى جۇرگىزۋشىنىڭ تاۋەكەل دەڭگەيىن دالىرەك باعالاي الادى. ەندى ولار ءبىرىڭعاي ساقتاندىرۋ دەرەكقورىنداعى مالىمەتتەردى پايدالانىپ، پوليس باعاسىن ±10 پايىز كولەمىندە وزگەرتۋ قۇقىعىنا يە بولادى. ياعني جۇرگىزۋشى ءتارتىپتى بولسا - جەڭىلدىك الادى، ال جول ەرەجەسىن جيى بۇزسا - كوبىرەك تولەيدى.
اۆتوساقتاندىرۋدىڭ ارتىقشىلىقتارى قانداي؟
اۆتوساقتاندىرۋدىڭ باستى ارتىقشىلىعى - قارجىلىق قورعانىس. ەگەر جۇرگىزۋشى جول اپاتىنا سەبەپكەر بولسا، بارلىق شىعىندى ءوز قالتاسىنان تولەمەيدى. وتەماقىنىڭ بەلگىلى ءبىر بولىگىن ساقتاندىرۋ كومپانياسى وتەيدى.
سونداي-اق قازىرگى جۇيە ونلاين راسىمدەۋدى جەڭىلدەتتى. بۇرىنعىداي كەزەك كۇتىپ، قاعاز تاسۋدىڭ قاجەتى جوق.
تاعى ءبىر ماڭىزدى تۇسى - جۇرگىزۋشىلەردىڭ جول ەرەجەسىن بۇزۋى ازايعان. سەبەبى جول اپاتى كوبەيگەن سايىن ساقتاندىرۋ دا قىمباتتاي بەرەدى.
جالعان ساقتاندىرۋ پوليستەرى كوبەيدى
سوڭعى ۋاقىتتا ينتەرنەت پەن الەۋمەتتىك جەلىدە جالعان ساقتاندىرۋ راسىمدەيتىن دەلدالدار كوبەيگەن. ولار وزدەرىن رەسمي ساقتاندىرۋ كومپانياسى رەتىندە تانىستىرىپ، ونلاين پوليس ۇسىنادى. كەي جاعدايدا ليتسەنزياسى بار كومپانيالاردىڭ اتاۋىن دا پايدالانادى.
قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى مۇنداي قىزمەتپەن اينالىساتىن كەي تۇلعالاردىڭ ليتسەنزياسى جوق ەكەنىن مالىمدەدى. زاڭ بويىنشا مىندەتتى اۆتوساقتاندىرۋ ءپوليسىن تەك ليتسەنزيالانعان ساقتاندىرۋ ۇيىمى ارقىلى راسىمدەۋگە بولادى. سوندىقتان اگەنتتىك ازاماتتارعا:
پوليستى تەك رەسمي سايتتاردان راسىمدەۋدى؛
بەلگىسىز شوتتارعا اقشا اۋدارماۋدى؛
جەكە قۇجاتتاردىڭ كوشىرمەسىن بوگدە ادامدارعا جىبەرمەۋدى ەسكەرتتى.
ويتكەنى جالعان پوليس جۇرگىزۋشىنى قيىن ساتتە قورعانسىز قالدىرۋى مۇمكىن.
سيفرلىق باقىلاۋ كۇشەيدى
2026-جىلدان باستاپ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جولداعى باقىلاۋدى سيفرلىق جۇيەلەر ارقىلى كۇشەيتە باستادى. ەندى مەملەكەتتىك دەرەكقورلار مەن كامەرالار ارقىلى:
ساقتاندىرۋ پوليسىنىڭ جوقتىعى؛
تەحنيكالىق تەكسەرۋدەن وتپەۋ؛
قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاۋ سياقتى قۇقىقبۇزۋشىلىقتار اۆتوماتتى تۇردە انىقتالادى.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، بيىلدىڭ وزىندە ساقتاندىرۋسىز جۇرگەن 5 مىڭنان استام جۇرگىزۋشى انىقتالعان. مينيسترلىك وكىلدەرى بۇل جۇيە جازالاۋ ءۇشىن ەمەس، جول قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن ەنگىزىلىپ وتىرعانىن ايتادى.
