اتاستىرعان قىزعا تالاس: تۇركىستاندا بوزبالانى اكەسىنىڭ كوزىنشە اتىپ قاشقاندار وزبەكستان شەكاراسىندا ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا ءتۇن ىشىندە 18 جاستاعى جىگىتتى اكەسىنىڭ كوزىنشە اتىپ كەتتى. ابىروي بولعاندا، پنيەۆماتيكالىق تاپانشادان ىشىنە وق تيگەن سايرام اۋدانىنىڭ تۇرعىنى امان قالدى، دەپ حابارلايدى QazaqToday.info.
قىلمىس كەشە تۇنگى ون بىرلەر شاماسىندا بولعان. اكەسىنىڭ ايتۋىنشا، 18 جاستاعى سالاحادديندى سول اۋىلدىڭ بالاسى ءوزارا ماسەلەنى شەشۋ كەرەك دەپ كەزدەسۋگە شاقىرعان ەكەن. ونى ەستىگەن اكەسى بالاسىمەن بىرگە بارىپتى. كولىكتەن تۇسكەن اكەلى-بالالى ەكەۋدى بەيتانىس ادامدار قورشاپ، قىسىمعا الا باستاعان.
«10-15 بالا جينالىپ تۇر ەكەن. ءبىر اۋىز سوزگە كەلمەستەن، مەنى قورشاپ الدى. سودان سوڭ، ماشينادان ءبىر زات الدى. دۋبينكا بولار دەپ قاراپ تۇرعانىمدا، ونىسى پيستولەت بولىپ شىقتى دا، ماعان قاراي وق اتتى. سول كەزدە مەن ەڭكەيىپ قالدىم. ەكىنشى رەت اتايىن دەپ جاتقاندا، وق الدىما قالقان بولىپ تۇرا قالعان بالامنىڭ ىشىنە ءتيدى. بۇزاقىلار قاشىپ بارا جاتقان جەرىنەن وزبەكستان شەكاراسىندا ۇستالدى. سول جەردەن ولاردى تاڭعى ساعات 05:30 دا ارنايى جاساق قىزمەتكەرلەرى ۇستاپ اكەلدى. اكە شەشەسى بالانىڭ حال-جاعدايىن سۇراۋعا دا كەلمەدى»، - دەيدى وقيعانىڭ كۋاگەرى، جابىرلەنۋشىنىڭ اكەسى باحرامجان شۋكۋروۆ.
جاراقاتتانعان جىگىتتىڭ جاي-كۇيى تۋرالى تۇركىستان وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاماسىنان بەلگىلى بولدى.
«10-اقپان كۇنى سايرام اۋداندىق ورتالىق اۋرۋحاناسىنا تراۆماتيكالىق قارۋدان اتىلعان ازامات جەتكىزىلدى. العاشقى تەكسەرۋ بارىسىندا وقتىڭ دەنە قۋىسىنا وتپەگەنى انىقتالدى. ناۋقاسقا قاجەتتى دياگنوستيكالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزىلىپ، ءتيىستى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلدى. دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىنان كەيىن جالپى جاعدايى قاناعاتتانارلىق دەپ باعالانىپ، امبۋلاتوريالىق باقىلاۋعا جىبەرىلىپ، ۇيىنە قايتارىلدى»، - دەلىنگەن حابارلامادى.
جىگىتتەردىڭ اراسىنداعى داۋ سالاحادديننىڭ اتاستىرىپ قويعان قالىڭدىعىنان باستالعان سىڭايلى. وسىلاي دەگەن جابىرلەنۋشى تاراپ كۇدىكتى جازادان قۇتىلىپ كەتۋى مۇمكىن دەپ الاڭدايدى. ويتكەنى بۇعان دەيىن دە ادام اتىپ، جاۋاپقا تارتىلماعانىن ەستىگەن ەكەن. جارالانعان جىگىت قازىر جەكە مەنشىك اۋرۋحانادا جاتىر. ويتكەنى مەملەكەتتىك مەكەمە ناۋقاستى جاعدايى قاناعاتتانارلىق دەپ ۇيىنە قايتارىپ جىبەرىپتى.
جاقىندارىنىڭ ايتۋىنشا، بوزبالانىڭ ومىرىنە تونگەن قاۋىپ كۇشەيمەسە، سەيىلمەگەن. ويتكەنى جاس جىگىتكە جابىلماق بولعان توپ ىشىندە قىلمىس الەمىنىڭ سەركەلەرى دە بار كورىنەدى.