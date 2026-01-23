ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:54, 23 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    «اتامەكەن» ۇ ك پ جاڭا ءتوراعاسى سايلاندى

    استانا. KAZINFORM - «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسى پرەزيديۋمىنىڭ جاڭا ءتوراعاسى قانات شارلاپايەۆ بولدى.

    Қанат Шарлапаев
    Фото: «Самұрық-Қазына» АҚ

    ول رايىمبەك باتالوۆتىڭ ورنىنا كەلدى.

    قانات شارلاپايەۆ 1981 -جىلى ساراتوۆ وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى.

    ساراتوۆ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن (ر ف)، Cranfield School of Management (ۇلى بريتانيا) ءتامامداعان. ەڭبەك جولىن 2003 -جىلى بانك سەكتورىندا باستادى.

    2006-2008 -جىلدارى وڭىرلىك كەڭسەنىڭ قارجى دەپارتامەنتىندە، جوبالاردى باسقارۋ دەپارتامەنتىندە، وپەراتسيالىق-تەحنولوگيالىق دەپارتامەنتىندە، «سيتي» ينۆەستبانكىنىڭ ساتۋ باسقارماسىندا (ۇلى بريتانيا، چەحيا) جۇمىس ىستەدى.

    2008-2014 -جىلدارى - «سيتي» ينۆەستبانك اكتسيالار نارىعىندا جۇمىس جونىندەگى وڭىرلىك ديۆيزيونىنىڭ اعا تالداۋشىسى، ۆيتسە- پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى، ۆيتسە-پرەزيدەنتى (لوندون، ۇلى بريتانيا).

    2014-2015 -جىلدارى - «سيتي» ينۆەستبانكىنىڭ ەۋروپا، تاياۋ شىعىس جانە افريكا بويىنشا ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە تالداۋ وڭىرلىك توبىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى (لوندون، ۇلى بريتانيا).

    2015-2017-جىلدارى - سيتيبانك قازاقستاننىڭ باس قارجى ديرەكتورى، باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، اعا ۆيتسە-پرەزيدەنتى.

    2017-2020 -جىلدارى - رەسەي سيتيبانكىنىڭ رەسەي، ۋكراينا جانە قازاقستان بويىنشا باس قارجى ديرەكتورى، اعا ۆيتسە-پرەزيدەنتى.

    2020-2022 -جىلدارى - «سيتي» ينۆەستيتسيالىق بانكىنىڭ (ب ا ءا) افريكا، تاياۋ شىعىس پەن شىعىس ەۋروپانىڭ دامۋشى نارىقتارىنداعى ستراتەگيا، جوسپارلاۋ جانە تالداۋ جونىندەگى وڭىرلىك ديرەكتورى.

    ۇيلەنگەن، 3 بالانىڭ اكەسى.

    2022 -جىلعى 2 - اقپاندا «بايتەرەك» ۇلتتىق باسقارۋشى حولدينگى» ا ق- نىڭ باسقارما ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالدى. بانك سالاسىندا 17  جىل جۇمىس ءوتىلى بار.

    2023 -جىلى 3 - قىركۇيەكتە ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
