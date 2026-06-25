اپتاپ ىستىق سالدارىنان ەيفەل مۇناراسى ۋاقىتشا جابىلدى
استانا. KAZINFORM - فرانسياداعى اپتاپ ىستىققا بايلانىستى الەمگە ايگىلى ەيفەل مۇناراسى مەن لۋۆر مۋزەيى جۇمىس ۋاقىتىن قىسقارتتى، دەپ حابارلايدى Euronews.
فرانسيا جانە ەۋروپانىڭ ءبىرقاتار ەلدەرى ادام ومىرىنە قاۋىپ توندىرەتىن قاتتى ىستىقتىڭ اسەرىن باستان وتكەرۋدە. ەكسترەمالدى تەمپەراتۋرالار كۇندەلىكتى تىرشىلىكتى قيىنداتىپ، مەكتەپتەردىڭ جابىلۋىنا جانە پويىز رەيستەرىنىڭ توقتاتىلۋىنا سەبەپ بولىپ جاتىر.
ساقتىق شارالارى اياسىندا الەمدەگى ەڭ تانىمال تۋريستىك نىسانداردىڭ جۇمىسىنا دا شەكتەۋ ەنگىزىلدى. پاريجدەگى ەيفەل مۇناراسى اپتاپ ىستىققا بايلانىستى ادەتتەگىدەن ەرتە جابىلىپ، كوپتەگەن تۋريستىڭ جوسپارىن وزگەرتتى.
ا ق ش- تان كەلگەن تۋريست تامارا دانسەر مۇناراعا بيلەت ساتىپ الۋ ءۇشىن ەكى اي بۇرىن تاپسىرىس بەرگەنىن، الايدا ساپارى سوڭعى ساتتە توقتاتىلعانىن ايتتى.
سوعان قاراماستان كەيبىر ساياحاتشىلار ىستىق اۋا رايى پاريجدى تاماشالاۋعا كەدەرگى بولمايتىنىن جەتكىزدى.
- اپتاپ ىستىق ساپارىمىزدىڭ قىزىعىن بۇزا المايدى. پاريجدە كورەتىن جەر ءالى كوپ، - دەدى كاليفورنيادان كەلگەن تۋريستەر كارلين مەن كەرول.
وسىدان بۇرىن فرانتسيادا بۇرىن- سوڭدى بولماعان اپتاپ ىستىق سالدارىنان ءۇش ادام قايتىس بولعانىن جازعانبىز. ەلدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 40 گرادۋستان اسىپ، بيلىك اپتاپ ىستىقتىڭ تاعى بىرنەشە كۇنگە سوزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.