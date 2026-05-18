    اپتا باسىندا دوللار ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,34 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 467,58 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 470,17 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 465,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 472,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,00 تەڭگە، ساتۋ - 550,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,09 تەڭگە، ساتۋ - 6,40 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 67,44 تەڭگە، ساتۋ - 73,01 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 467,81 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 469,78 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 544,29-549,36 تەڭگە، ال رۋبل 6,23-6,37 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,83 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,87 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 470,17 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
