اپتا باسىندا دوللار ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,34 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 467,58 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 470,17 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 465,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 472,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,00 تەڭگە، ساتۋ - 550,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,09 تەڭگە، ساتۋ - 6,40 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 67,44 تەڭگە، ساتۋ - 73,01 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 467,81 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 469,78 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 544,29-549,36 تەڭگە، ال رۋبل 6,23-6,37 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,83 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,87 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 470,17 تەڭگە بولدى.