اپتا اياعىندا دوللار باعامى قالاي وزگەردى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال وزگەردى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,01 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,13 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 538,11 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 539,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,84 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 623,75-627,58 تەڭگە، ال رۋبل 6,55-6,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 76,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,52 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 536,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,46 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 621,46 تەڭگە، ساتۋ - 629,48 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 76,27 تەڭگە، ساتۋ - 80,08 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 23-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ارزانداپ، 538,11 تەڭگە بولدى.