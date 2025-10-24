ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:30, 24 - قازان 2025 | GMT +5

    اپتا اياعىندا دوللار باعامى قالاي وزگەردى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال وزگەردى.

    دوللار
    Фото: freepik

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,01 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,13 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 538,11 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 539,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,84 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 623,75-627,58 تەڭگە، ال رۋبل 6,55-6,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 76,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,52 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 536,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,46 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 621,46 تەڭگە، ساتۋ - 629,48 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 76,27 تەڭگە، ساتۋ - 80,08 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 23-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ارزانداپ، 538,11 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
