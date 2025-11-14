اپتا اياعىندا دوللار 2 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,92 تەڭگەگە ارزانداپ، 522,19 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 524,32 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 523,77 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 525,71 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 606,47-610,61 تەڭگە، ال رۋبل 6,39-6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 74,22 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,75 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 521,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 528,62 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 604,45 تەڭگە، ساتۋ - 614,53 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,39 تەڭگە، ساتۋ - 6,54 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,91 تەڭگە، ساتۋ - 78,94 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 13 قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,26 تەڭگەگە ارزانداپ، 524,32 تەڭگە بولدى.