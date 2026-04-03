    14:41, 03 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    اۋستريا ا ق ش-قا اسكەري ۇشاقتارىن ۇشىرۋعا تىيىم سالدى

    استانا. KAZINFORM - اۋستريا ا ق ش-تىڭ يرانعا قارسى وپەراتسياعا قاتىساتىن ۇشاقتارى ءۇشىن اۋە كەڭىستىگىن پايدالانۋ تۋرالى ءوتىنىشىن قابىلدامادى.

    Аустрия АҚШ-қа әскери ұшақтарын ұшыруға тыйым салды
    Фото: euronews.com

    بۇل تۋرالى 2 -ءساۋىر، بەيسەنبى كۇنى ەلدىڭ قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ وكىلى ميحاەل باۋەر ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى Euronews.

    - ءوتىنىش جاسالدى، ءبىراق ولار ءاۋ باستان قابىلدانبادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ميحاەل باۋەر ۆەنانىڭ بۇل تۇرعىدا بەلسەندى اسكەري قاقتىعىستارعا قاتىسى بار ەلدەردى قولدامايتىنىن ءتۇسىندىرىپ.

    اۋستريا 1955-جىلدان بەرى بەيتاراپ ەل، ونى سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا ناتو مۇشەلەرى، ال باتىسىندا بەيتاراپ شۆەيتساريا قورشاپ تۇر.

    شۆەيتساريا سونىمەن قاتار ا ق ش اسكەري كۇشتەرىنە اۋە كەڭىستىگىن پايدالانۋعا تىيىم سالدى. باسقا ەۋروپالىق ەلدەر بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ ءوز اۋە كەڭىستىگىن پايدالانۋىنا تىيىم سالعان نەمەسە شەكتەگەن. مىسالى، يسپانيا بارلىق ا ق ش اسكەري ۇشاعىنا اۋە كەڭىستىگى مەن اسكەري بازالارىن پايدالانۋعا تىيىم سالىپ، بۇرىن ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەردى كەڭەيتتى.

    - يسپانيا قاقتىعىستى ۋشىقتىراتىن ەشتەڭە ىستەمەۋى كەرەك، - دەدى ول ءمادريدتىڭ شەشىمى سوعىسقا قارسى يسپاندىقتاردىڭ «كوپشىلىگىنىڭ كوڭىل- كۇيىن» كورسەتەتىنىن جانە بۇۇ قاعيداتتارىنا سايكەس كەلەتىنىن اتاپ ءوتىپ.

    ا ق ش- تىڭ ەۋروپالىق ناتو وداقتاستارى دا ترامپ ايتقان ورمۋز بۇعازىن اسكەري جولمەن اشۋعا قاتىسۋدان باس تارتتى. وسىعان بايلانىستى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ناتو-دان شىعامىز دەپ قورقىتىپ، «بۇل ارەكەتسىزدىكتى ءالى ەسكەرەمىن» دەپ ۋادە بەردى.

    بۇعان دەيىن دونالد ترامپتىڭ يرانعا 15 تارماقتان تۇراتىن بەيبىت جوسپار ۇسىنعانىن حابارلاعان ەدىك.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
