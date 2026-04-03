اۋستريا ا ق ش-قا اسكەري ۇشاقتارىن ۇشىرۋعا تىيىم سالدى
استانا. KAZINFORM - اۋستريا ا ق ش-تىڭ يرانعا قارسى وپەراتسياعا قاتىساتىن ۇشاقتارى ءۇشىن اۋە كەڭىستىگىن پايدالانۋ تۋرالى ءوتىنىشىن قابىلدامادى.
بۇل تۋرالى 2 -ءساۋىر، بەيسەنبى كۇنى ەلدىڭ قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ وكىلى ميحاەل باۋەر ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى Euronews.
- ءوتىنىش جاسالدى، ءبىراق ولار ءاۋ باستان قابىلدانبادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ميحاەل باۋەر ۆەنانىڭ بۇل تۇرعىدا بەلسەندى اسكەري قاقتىعىستارعا قاتىسى بار ەلدەردى قولدامايتىنىن ءتۇسىندىرىپ.
اۋستريا 1955-جىلدان بەرى بەيتاراپ ەل، ونى سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا ناتو مۇشەلەرى، ال باتىسىندا بەيتاراپ شۆەيتساريا قورشاپ تۇر.
شۆەيتساريا سونىمەن قاتار ا ق ش اسكەري كۇشتەرىنە اۋە كەڭىستىگىن پايدالانۋعا تىيىم سالدى. باسقا ەۋروپالىق ەلدەر بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ ءوز اۋە كەڭىستىگىن پايدالانۋىنا تىيىم سالعان نەمەسە شەكتەگەن. مىسالى، يسپانيا بارلىق ا ق ش اسكەري ۇشاعىنا اۋە كەڭىستىگى مەن اسكەري بازالارىن پايدالانۋعا تىيىم سالىپ، بۇرىن ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەردى كەڭەيتتى.
- يسپانيا قاقتىعىستى ۋشىقتىراتىن ەشتەڭە ىستەمەۋى كەرەك، - دەدى ول ءمادريدتىڭ شەشىمى سوعىسقا قارسى يسپاندىقتاردىڭ «كوپشىلىگىنىڭ كوڭىل- كۇيىن» كورسەتەتىنىن جانە بۇۇ قاعيداتتارىنا سايكەس كەلەتىنىن اتاپ ءوتىپ.
ا ق ش- تىڭ ەۋروپالىق ناتو وداقتاستارى دا ترامپ ايتقان ورمۋز بۇعازىن اسكەري جولمەن اشۋعا قاتىسۋدان باس تارتتى. وسىعان بايلانىستى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ناتو-دان شىعامىز دەپ قورقىتىپ، «بۇل ارەكەتسىزدىكتى ءالى ەسكەرەمىن» دەپ ۋادە بەردى.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپتىڭ يرانعا 15 تارماقتان تۇراتىن بەيبىت جوسپار ۇسىنعانىن حابارلاعان ەدىك.