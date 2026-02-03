استانانىڭ سپورتتىق ارەنالارى حالىقارالىق كاسىبي قاۋىمداستىقتىڭ ءبىر بولىگىنە اينالدى
استانا. KAZINFORM - استاناداعى نەگىزگى سپورت نىساندارى سپورتتىق جانە دەمالىس ينفراقۇرىلىمىن باسقارۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق كاسىبي قاۋىمداستىقتىڭ قۇرامىنا ەندى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
اتاپ ايتقاندا، «استانا ارەنا» ستاديونى، «بارىس ارەنا» مۇز ايدىنى جانە «الاۋ» مۇز سارايى 150 دەن استام ەلدىڭ سپورتتىق نىسانداردى جوبالاۋ، پايدالانۋ جانە دامىتۋ سالاسىنداعى مامانداردىڭ باسىن قوساتىن International Association for Sports and Leisure Facilities (IAKS) حالىقارالىق قاۋىمداستىعىنىڭ قىزمەتىنە ينتەگراتسيالاندى.
IAKS قۇرامىنا مۇشەلىك ارەنالاردى باسقارۋدا حالىقارالىق تاسىلدەردى ەنگىزۋ مەن قولدانۋدى كوزدەيدى. نەگىزگى باسىمدىقتار قاتارىندا بۇقارالىق ءىس- شارالار كەزىندەگى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، ناۆيگاتسيانىڭ قولايلىلىعى، كەلۋشىلەر اعىنىن ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋ، ءتۇرلى فورماتتاعى ءىس- شارالارعا بەيىمدەلەتىن كەڭىستىكتەردى يكەمدى ترانسفورماتسيالاۋ، سونداي-اق قولجەتىمدى جانە ينكليۋزيۆتى ورتا قاعيداتتارىنا سايكەستىك بار.
سونىمەن قاتار كاسىبي قاۋىمداستىققا مۇشە بولۋ حالىقارالىق سالالىق زەرتتەۋلەرگە، مامانداندىرىلعان فورۋمدارعا قول جەتكىزۋگە جانە الەمدىك دەڭگەيدەگى ءىرى سپورتتىق تۋرنيرلەر، كونتسەرتتەر مەن شوۋلار وتكىزەتىن ارەنالاردىڭ وپەراتورلارىمەن تاجىريبە الماسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
حالىقارالىق كاسىبي ءوزارا ءىس- قيمىلدى كەڭەيتۋ استانانىڭ سپورتتىق ينفراقۇرىلىمىن جۇيەلى تۇردە دامىتۋ مەن حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ءىس- شارالاردى قابىلداۋعا دايىندىعىن ارتتىرۋدىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتى رەتىندە قاراستىرىلادى.