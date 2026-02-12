استانالىق ۇستاز ەۋروپادا تۇراتىن قازاق بالالارىنا انا ءتىلىن تەگىن ۇيرەتىپ ءجۇر
استانا. KAZINFORM - استانالىق مۇعالىم ەۋروپا ەلدەرىندە تۇراتىن قازاق بالالارىنا انا ءتىلىن تەگىن وقىتىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
وقۋشىلاردىڭ جاسى ءارتۇرلى بولعانىمەن، پەداگوگ ساباق بارىسىندا تاقىرىپتى بارىنشا جان- جاقتى ءتۇسىندىرىپ، بالالاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن بىردەن وياتادى. ۇستاز بۇل ەڭبەگىن ءوزىنىڭ ازاماتتىق ءارى كاسىبي پارىزى دەپ سانايدى.
گۇلجازيرا بەكبولات قىزى - ەلورداداعى №104 «كەلەشەك مەكتەبى» جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەبىنىڭ قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى ءپانىنىڭ مۇعالىمى. گەرمانياعا بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا بارعان ساپارىندا ول شەتەلدەگى قانداستارىمەن تانىسىپ، ولاردىڭ بالالارى انا ءتىلىن ۇيرەنۋگە ىنتالى ەكەنىن اڭعارعان. وسىدان كەيىن پەداگوگ ءوز ءبىلىمىن اقىسىز ۇيرەتۋگە بەل بۋىپ، ەرىكتىلىك نەگىزدەگى ساباعىن باستاپ كەتكەن.
«2023 -جىلعى ەۋروپا ساپارىنان كەيىن شەتەلدەگى قازاق بالالارىنا ساباق وتكىزسەم دەگەن وي تۋدى. 2024 -جىلدىڭ 1- ماۋسىمىنان بەرى وسى ءىستى نەگىزگى جۇمىسىممەن قاتار الىپ ءجۇرمىن. ءار جەكسەنبى سايىن نيدەرلاند پەن گەرمانيادا تۇراتىن قازاق بالالارىنا ونلاين فورماتتا انا ءتىلى ساباعىن وتكىزەمىن. كۇندەلىكتى ومىردە ولار وزدەرى تۇراتىن ەلدىڭ تىلىندە سويلەگەندىكتەن، قازاقشا اكسەنتپەن سويلەيدى. سوعان قاراماستان، ءتىل ۇيرەنۋگە دەگەن قۇلشىنىستارى ەرەكشە. مۇنى مەن ۇستازدىق جولداعى پارىزىم دەپ بىلەمىن»، - دەيدى گۇلجازيرا بەكبولات قىزى.
ساباق بارىسىندا بالالار تەك ءتىل ۇيرەنىپ قانا قويماي، ۇلتتىق مادەنيەتپەن دە تەرەڭ تانىسادى. ولار قازاق حالقىنىڭ سالت-ءداستۇرى، ادەت- عۇرپى، شەجىرەسى مەن اۋىز ادەبيەتى ۇلگىلەرىن وقىپ، تاريحي وتانى تۋرالى ءبىلىمىن كەڭەيتەدى. مۇعالىم شاكىرتتەرىن ىنتالاندىرۋ ءۇشىن ارنايى سەرتيفيكاتتار تابىستايدى.
پەداگوگ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا بۇل ساباقتاردىڭ ءوزى ءۇشىن ەرەكشە مانگە يە ەكەنىن جازعان. ونىڭ ايتۋىنشا، ونلاين فورماتقا قاراماستان، ءاربىر ساباق رۋحاني جاقىندىقتى ارتتىرىپ، بالالاردى قازاق تىلىندە ەركىن ويلاۋعا باۋليدى. ساباقتا ءتۇرلى شىعارماشىلىق تاپسىرمالار بەرىلەدى: ولەڭ جاتتاۋ، ماقال- ماتەلدەر ۇيرەنۋ، جاڭىلتپاش ايتۋ، رولدىك ويىندار ۇيىمداستىرۋ، كوميكس سالۋ، وتباسىلىق سۇحباتتار جۇرگىزۋ. مۇنىڭ ءبارى بالالاردىڭ فۋنكتسيونالدىق ساۋاتتىلىعىن دامىتۋعا باعىتتالعان.
وقۋشىلار دا ساباقتاردىڭ قىزىقتى وتەتىنىن ايتادى. گەرمانيادا تۇراتىن سافيا سەرىك قازاق تىلىندە كوپتەگەن ولەڭ، جۇمباق، ماقال- ماتەل ۇيرەنگەنىن جەتكىزسە، ايدا ابجەكەنوۆا تىيىم سوزدەردى سۋرەت ارقىلى بەينەلەپ، ۇلتتىق ويىندار ويناعاندارىن قۋانا ەسكە الادى. بالالار ءۇشىن بۇل ساباقتار تەك ءتىل ۇيرەنۋ ەمەس، ۇلتتىق بولمىسپەن بايلانىس ورناتۋدىڭ ماڭىزدى قۇرالىنا اينالعان.
شەتەلدە ءوسىپ كەلە جاتقان قازاق بالالارىنا انا ءتىلىن ۇيرەتۋ - ۇلت بولاشاعى ءۇشىن اسا ماڭىزدى ءىس. وسى باستاما ارقىلى گۇلجازيرا بەكبولات قىزى وزگە ارىپتەستەرىنە دە ۇلگى كورسەتىپ، ۇستازدىقتىڭ شىنايى ميسسياسى بىلىممەن ءبولىسۋ ەكەنىن دالەلدەپ وتىر.