    19:40, 10 - اقپان 2026 | GMT +5

    استانادان قىتايعا جاڭا اۋە باعىتى اشىلادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان كولىك مينيسترلىگى ۇشۋ گەوگرافياسىن كەڭەيتۋ جانە قولدانىستاعى باعىتتار بويىنشا رەيستەر سانىن ارتتىرۋ جۇمىستارىن تۇراقتى نەگىزدە جۇرگىزىپ كەلەدى.

    ا
    Фото: Көлік министрлігі

    وسىعان وراي، وسى جىلدىڭ 2-ماۋسىمىنان باستاپ قازاقستاندىق «Air Astana» اۋە كومپانياسى قىتايعا جاڭا اۋە باعىتىن - استانا-گۋاڭجوۋ مارشرۋتىن اشۋدى جوسپارلاپ وتىر.

    ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى مالىمەتىنشە، رەيستەر اپتاسىنا 2 رەت «Airbus A321LR» ۇلگىسىندەگى اۋە كەمەلەرىمەن ورىندالادى.

    اتالعان اۋە قاتىناسىنىڭ اشىلۋى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق، ىسكەرلىك جانە تۋريستىك ىنتىماقتاستىقتىڭ ودان ءارى دامۋىنا ىقپال ەتەدى دەپ جوسپارلانعان.

    ايتا كەتەيىك، ماۋسىم مەن قىركۇيەك ارالىعىندا استانا مەن الماتىدان كيپردىڭ وڭتۇستىك جاعالاۋىنداعى لارناكا قالاسىنا تۇراقتى اۋە رەيستەرى اشىلادى.

    2026-جىلى قازاقستاننىڭ ىشىندەگى اۋە رەيستەرىنىڭ سانى ارتادى. بۇل تۋرالى پارلامەنت ءماجىلىسى جانىنداعى قوعامدىق پالاتا وتىرىسىندا كولىك مينيسترلىگى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سالتانات تومپيەۆا ءمالىم ەتتى.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
