استانادان قىتايعا جاڭا اۋە باعىتى اشىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان كولىك مينيسترلىگى ۇشۋ گەوگرافياسىن كەڭەيتۋ جانە قولدانىستاعى باعىتتار بويىنشا رەيستەر سانىن ارتتىرۋ جۇمىستارىن تۇراقتى نەگىزدە جۇرگىزىپ كەلەدى.
وسىعان وراي، وسى جىلدىڭ 2-ماۋسىمىنان باستاپ قازاقستاندىق «Air Astana» اۋە كومپانياسى قىتايعا جاڭا اۋە باعىتىن - استانا-گۋاڭجوۋ مارشرۋتىن اشۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى مالىمەتىنشە، رەيستەر اپتاسىنا 2 رەت «Airbus A321LR» ۇلگىسىندەگى اۋە كەمەلەرىمەن ورىندالادى.
اتالعان اۋە قاتىناسىنىڭ اشىلۋى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق، ىسكەرلىك جانە تۋريستىك ىنتىماقتاستىقتىڭ ودان ءارى دامۋىنا ىقپال ەتەدى دەپ جوسپارلانعان.
ايتا كەتەيىك، ماۋسىم مەن قىركۇيەك ارالىعىندا استانا مەن الماتىدان كيپردىڭ وڭتۇستىك جاعالاۋىنداعى لارناكا قالاسىنا تۇراقتى اۋە رەيستەرى اشىلادى.
2026-جىلى قازاقستاننىڭ ىشىندەگى اۋە رەيستەرىنىڭ سانى ارتادى. بۇل تۋرالى پارلامەنت ءماجىلىسى جانىنداعى قوعامدىق پالاتا وتىرىسىندا كولىك مينيسترلىگى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سالتانات تومپيەۆا ءمالىم ەتتى.