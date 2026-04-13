استاناداعى قايعىلى ءورت: ءۇش بالاسىنان ايىرىلعان انانىڭ جاعدايى اۋىر
استانا. KAZINFORM - دارىگەرلەر ەلورداداعى تۇرعىن ۇيدەگى ورتتەن زارداپ شەككەن ايەلدىڭ جاعدايى اۋىر ەكەنىن مالىمدەدى.
استانادا كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيدە بولعان ورتتەن زارداپ شەككەن ايەلدىڭ جاعدايىن دارىگەرلەر اۋىر دەپ باعالاپ وتىر. بۇل تۋرالى BAQ. KZ ءتىلشىسىنىڭ ساۋالىنا قالالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى جاۋاپ بەردى.
ءورت 12-ساۋىرگە قاراعان ءتۇنى تۇركىستان كوشەسىندە ورنالاسقان 21 قاباتتى تۇرعىن ۇيدە بولعان. ءورت 15-قاباتتاعى پاتەردەن شىققان. سول ساتتە پاتەردە وتباسى بولعان.
وقيعا سالدارىنان ءۇش بالا قازا تاپتى. ءورت سوندىرۋشىلەر قازا بولعان بالالاردىڭ اناسىن قۇتقارىپ، كۇيىك جاراقاتىمەن اۋرۋحاناعا جەتكىزدى. جوعارعى قاباتتاردان 20 ادام ەۆاكۋاتسيالانىپ، تاعى 40 قا جۋىق تۇرعىن عيماراتتان ءوز بەتىمەن شىققان.
دارىگەرلەردىڭ مالىمەتىنشە، 39 جاستاعى ايەل جەدەل جاردەم جەلىسى ارقىلى تۇندە مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلگەن. وعان جالىننان دەنە بەتىنىڭ 50-55 پايىزىن قامتىعان II- IIIا-ب دارەجەلى تەرميالىق كۇيىك، تەرموينگالياتسيالىق زاقىمدانۋ جانە II-III دارەجەلى كۇيىك شوگى دياگنوزى قويىلعان.
ناۋقاس الدىمەن شوكقا قارسى پالاتاعا ورنالاستىرىلىپ، ونى تراۆماتولوگ، رەانيماتولوگ، لور-دارىگەر جانە توكسيكولوگ تەكسەرگەن. قاراۋدان كەيىن ايەل جانساقتاۋ جانە قارقىندى تەراپيا بولىمىنە جاتقىزىلدى، - دەپ مالىمدەدى تراۆماتولوگ دارىگەر مارات سابيروۆ.
بۇعان دەيىن اتالعان ءورت سالدارىنان ءۇش بالانىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالعانى حابارلانعان ەدى.