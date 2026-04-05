استاناداعى LRT ءنىڭ باسپانا نارىعىنا اسەرى: جەلى بويىنداعى پاتەر باعاسى وزگەرە مە
استانا. KAZINFORM - ەلوردا تۇرعىندارى بولاشاق LRT جەلىسىنىڭ بويىنداعى باسپانالارعا باسا نازار اۋدارا باستادى. جاڭا كولىك جۇيەسىنىڭ ىسكە قوسىلۋىن كۇتۋ نارىقتاعى باعاعا قازىردىڭ وزىندە اسەر ەتە باستاعان.
وسى اۋداندارداعى پاتەرلەر قۇنى ارتىپ كەلەدى، ال ساراپشىلار الداعى ۋاقىتتا باعا تاعى 20 پايىزعا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن دەپ بولجايدى. نارىقتاعى احۋال مەن ساتىپ الۋشىلاردىڭ تالعامى قالاي وزگەرگەنى تۋرالى جىلجىمايتىن مۇلىك سالاسىنىڭ مامانى دينارا جايلىبايەۆا ايتىپ بەردى.
LRT جەلىسى جاقىن ايلاردا پايدالانۋعا بەرىلەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، باعىت بويىنداعى جانە بەكەتتەرگە جاقىن ورنالاسقان پاتەرلەرگە سۇرانىس قازىردىڭ وزىندە ايتارلىقتاي ارتقان.
- ساتىپ الۋشىلار دا، جالعا الۋشىلار دا LRT جەلىسىنىڭ ماڭىنداعى اۋدانداردى الدىن الا قاراستىرىپ جاتىر. ولار كولىك قولجەتىمدىلىگى جاقسارىپ، ىسكە قوسىلعاننان كەيىن جىلجىمايتىن مۇلىك قۇنى وسەدى دەپ ۇمىتتەنەدى. اسىرەسە بولاشاق بەكەتتەردىڭ ماڭىندا سۇرانىس سوڭعى ءبىر-ەكى جىلمەن سالىستىرعاندا جوعارى بولىپ تۇر، - دەيدى دينارا جايلىبايەۆا.
مامان مىسال رەتىندە «سىعاناق» بەكەتىنىڭ ماڭىنداعى باعا ديناميكاسىن كەلتىردى. ماسەلەن سىعاناق كوشەسى مەن قابانباي باتىر داڭعىلىنىڭ قيىلىسىنداعى «پوكولەنيە بيزنەس» تۇرعىن ءۇي كەشەنىندەگى ەۋرو ەكى بولمەلى پاتەردىڭ قۇنى وسى ۋاقىت ارالىعىندا شامامەن 47 ميلليوننان 55 ميلليون تەڭگەگە دەيىن وسكەن.
ساراپشىنىڭ سوزىنشە، تەستىلەۋ كەزەڭىندە جەڭىل رەلستى كولىكتىڭ شۋى جوق ەكەنى بايقالعان جانە ساتىپ الۋشىلاردىڭ قىزىعۋشىلىعىنا كەدەرگى كەلتىرىپ وتىرعان جوق.
- جەلى بويىنداعى اۋدانداردا جىلجىمايتىن مۇلىك قۇنى كوتەرىلەدى دەپ بولجايمىز، ويتكەنى كولىك قاتىناسىنىڭ قولايلىلىعى ءارقاشان لوكاتسيانىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرادى. شۋعا قاتىستى الاڭداۋشىلىق از جانە نارىققا ايتارلىقتاي اسەر ەتىپ وتىرعان جوق. كەرىسىنشە كەيبىر ءۇي يەلەرى باعانىڭ تاعى ءدا وسۋىن كۇتىپ، پاتەرلەرىن قىمباتقا ساتۋ ءۇشىن ادەيى كىدىرىپ وتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى مامان.
ونىڭ ايتۋىنشا، نارىق قازىردىڭ وزىندە باعانىڭ بولاشاقتاعى ءوسىمىن ەسەپكە الىپ ۇلگەرگەن.
- ورتاشا ەسەپپەن، ەگەر قازىرگى سۇرانىس ساقتالسا، جۇيە ىسكە قوسىلعاننان كەيىن باعا بىرتىندەپ تاعى 10- 20 پايىزعا وسەدى دەپ ويلايمىن. جەلتوقسان ايىندا ءبىر تۇرعىن ءۇي كەشەنىنەن پاتەر ساتقان بولاتىنمىن، قازىر ونداعى باعا ەكى ەسەگە جۋىق كوتەرىلدى. بۇل LRT ماڭىندا تۇرۋدىڭ قولايلى ءارى ءتيىمدى بولاتىنىن كورسەتەدى، - دەدى دينارا جايلىبايەۆا.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، جەڭىل رەلستى كولىك جۇيەسىن تەستىلەۋ 29 -قىركۇيەكتەن بەرى ءجۇرىپ جاتىر. ونى الداعى ايلاردا تولىق ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇعان دەيىن پويىزدار ساعاتىنا 40-50 شاقىرىم جىلدامدىقپەن جۇرەتىنى حابارلانعان بولاتىن.
بەكەتتەر اراسىنداعى جول ءجۇرۋ ۋاقىتى 1,5 مينۋتتان 3 مينۋتقا دەيىن سوزىلادى. ال «اۋەجايدان» سوڭعى «نۇرلى جول» بەكەتىنە دەيىنگى بارلىق 18 ستانتسيانى شامامەن 40 مينۋتتا باسىپ وتۋگە بولادى.
جول ءجۇرۋ قۇنى 200 تەڭگە كولەمىندە بولۋى مۇمكىن.