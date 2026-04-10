استانادا ز اماناۋي ادەبيەتتانۋدىڭ تەوريالىق ماسەلەلەرىنە ارنالعان حالىقارالىق عىلىمي-پراكتيكالىق كونفەرەنسيا ءوتتى
استانا. قازاقپارات - ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى بازاسىندا بەلگىلى اقىن، ادەبيەتتانۋشى-عالىم، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى جانات اسكەربەك قىزى ايمۇحامبەتتىڭ 60 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان «زاماناۋي ادەبيەتتانۋدىڭ تەوريالىق ماسەلەلەرى جانە سترۋكتۋراليستىك- فەنومەنولوگيالىق زەرتتەۋلەر» اتتى حالىقارالىق عىلىمي- پراكتيكالىق كونفەرەنتسيا ءوتتى.
حالىقارالىق دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلعان جيىننىڭ ماقساتى - زاماناۋي ادەبيەتتانۋ عىلىمىنىڭ وزەكتى تەوريالىق ماسەلەلەرىن تالقىلاۋ، سترۋكتۋراليستىك جانە فەنومەنولوگيالىق باعىتتاعى زەرتتەۋلەردى جۇيەلەۋ، سونداي- اق عالىمنىڭ عىلىمي جانە شىعارماشىلىق مۇراسىن جان- جاقتى زەردەلەۋ بولدى.
پلەنارلىق ءماجىلىس بارىسىندا مەرەيتوي يەسىنە ارنالعان بەينەبايان كورسەتىلىپ، عىلىمي ەڭبەكتەرىنىڭ بيبليوگرافياسى مەن كونفەرەنسيا ماتەريالدارى جيناعى تانىستىرىلدى. سونىمەن قاتار جاڭا كىتاپتاردىڭ تۇساۋكەسەرى ءوتتى.
پلەنارلىق ءماجىلىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور امانجول ءالتاي جۇرگىزدى.
القالى جيىندا ماۋلەن اشىمبايەۆ، ەرلان قوشانوۆ، ەرلان قارين، ساياسات نۇربەك جانە وزگە دە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتتارىنىڭ، جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ باسشىلارى مەن مادەنيەت جانە ءبىلىم سالاسىنىڭ جەتەكشى وكىلدەرى ءنىڭ قۇتتىقتاۋ ءسوز دەرى وقىلدى .
پلەنارلىق وتىرىستا وتاندىق جانە شەتەلدىك جەتەكشى عالىمداردىڭ باياندامالارى تىڭدالىپ، ادەبيەتتانۋدىڭ قازىرگى باعىتتارى، پوەتيكا، ۇلتتىق ادەبي ۇدەرىس جانە ءپانارالىق زەرتتەۋلەر ماسەلەلەرى كەڭىنەن تالقىلاندى.
جيىن بارىسىندا بەلگىلى عالىم شاكىر يبرايەۆ ءسوز سويلەپ، مەرەيتوي يەسىنىڭ عىلىمي ەڭبەكتەرىنە جوعارى باعا بەردى. ونىڭ ايتۋىنشا، ءميفتىڭ مازمۇنى قازىرگى ادام ساناسىنىڭ تەرەڭ قاباتتارىمەن استاسىپ، تەك الەۋمەتتىك استارمەن شەكتەلمەي، ادام بولمىسىنىڭ قۇندىلىقتىق، رۋحاني قىرلارىن دا قامتيدى.
- ميف - جاي قايتالاناتىن دايىن موتيۆ ەمەس. ول - اقىننىڭ ويى مەن سەزىم دۇنيەسىنىڭ جاڭا ءورىسىن اشاتىن، سىرلى الەمگە اينالعان كۇردەلى قۇبىلىس. قازىرگى ادەبيەتتە ميف فەنومەنولوگيالىق تۇرعىدان جاڭاشا ترانسفورماتسياعا ءتۇسىپ، ادام تانىمىنىڭ تەرەڭ قاتپارلارىن ايقىندايدى. بۇل ۇدەرىس جانات اسكەربەك قىزىنىڭ عىلىمي ىزدەنىسى مەن كوركەم شىعارماشىلىعىندا ايقىن كورىنىس تابادى ، - دەدى عالىم.
سونداي-اق ول ادەبي-كوركەم شىعارمالارداعى ميف پەن پسيحولوگيالىق قۇبىلىستاردىڭ ءوزارا بايلانىسىنا توقتالىپ، سىرتقى قۇرىلىمى ميفكە ۇقساس بولعانىمەن، ولاردىڭ مازمۇنى بۇگىنگى قوعام شىندىعىن، زاماناۋي ادام بولمىسىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىن بەينەلەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
حالىقارالىق عىلىمي- پراكتيكالىق كونفەرەنتسياعا قازاقستان جانە شەتەل مەملەكەتتەرىنەن كەلگەن عالىمدار، جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ وقىتۋشىلارى، جاس زەرتتەۋشىلەر جانە ادەبيەت سالاسىنىڭ ماماندارى قاتىسىپ، عىلىمي تاجىريبە الماسۋعا، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا جانە ۇلتتىق ادەبيەتتانۋدىڭ جاڭا باعىتتارىن ايقىنداۋعا مۇمكىندىك الدى.
ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى