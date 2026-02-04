13:24, 04 - اقپان 2026 | GMT +5
استانادا ون ادام ساۋدا ءۇيىن تاقىرعا وتىرعىزعان
استانادا الدىن الا ءسوز بايلاسۋ ارقىلى ءبىر جىل بويى ارەكەت ەتكەن الاياقتار اشكەرەلەندى.
ءمان- جايى
استانا پروكۋراتۋراسى مالىمەتىنشە، ساۋدا ءۇيىنىڭ قىزمەتكەرى 10 تانىسىمەن كەلىسىمگە كەلىپ، تۇرمىستىق تەحنيكانى تومەن باعامەن ساتىپ الۋ ءۇشىن جالعان پروموكودتار راسىمدەگەن.
"ولار iPhone، نوۋتبۋك، تەلەديدار، توڭازىتقىش جانە باسقا دا تاۋارلاردى ساتىپ الىپ، ولاردى ءۇشىنشى تۇلعالارعا ساتقان. ساۋدا ۇيىنە كەلتىرىلگەن زالال - 473,6 ميلليون تەڭگە"، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
قىلمىسقا قاتىسقان 10 ادام 4 جىلدان 8 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
كەلتىرىلگەن ماتەريالدىق زالالدى ءوندىرۋ تۋرالى ازاماتتىق تالاپ تولىق كولەمدە قاناعاتتاندىرىلعان. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
