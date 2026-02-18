استانادا تۇركى الەمىنىڭ بالالار ويىندارى حالىقارالىق فەستيۆالى ءوتىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 16-18-اقپان ارالىعىندا ەلورداداعى №104-مەكتەپتە 9-13 جاس ارالىعىنداعى وقۋشىلارعا ارنالعان «تۇركى الەمىنىڭ بالالار ويىندارى حالىقارالىق فەستيۆالى» ءوتىپ جاتىر.
ءىس-شارانى قازاقستان رەسپۋبليكاسى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىلىم مينيسترلىگى بىرلەسىپ ۇيىمداستىردى.
فەستيۆالدىڭ باستى ماقساتى - تۇركى مەملەكەتتەرى اراسىنداعى مادەني ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ، ءداستۇرلى بالالار ويىندارىن ساقتاۋ جانە ونى جاس ۇرپاققا كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ. سونىمەن قاتار بالالار ويىندارىن جۇيەلەۋ، ورتاق مۇراعات قالىپتاستىرۋ، ويىنداردىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇدەرىسىندەگى پەداگوگيكالىق ماڭىزىن ارتتىرۋ كوزدەلگەن. ۇيىمداستىرۋشىلار بۇل باستاما جاس بۋىننىڭ الەۋمەتتىك، ەموتسيالىق جانە مادەني دامۋىنا وڭ ىقپال ەتەدى دەپ اتاپ وتىر.
فەستيۆال اياسىندا ەلىمىزدىڭ 20 وڭىرىنەن كەلگەن پەداگوگتەرگە ارنالعان حالىقارالىق سەمينار-ترەنينگ ۇيىمداستىرىلعان. قاتىسۋشىلار تۇركى حالىقتارىنىڭ ءداستۇرلى ويىندارىمەن تانىسىپ، ولاردى وقۋ ۇدەرىسىنە ەنگىزۋ تەتىكتەرىن تالقىلاۋدا. باعدارلامادا اسىق اتۋ، تاياق تارتۋ، لاڭگى تەبۋ، ورامال تاستاماق، ساقينا سالۋ، حانتالاپاي، تىماق ۇرۋ، بەس اسىق جانە وزگە دە ۇلتتىق ويىن تۇرلەرى قامتىلعان.
سەمينار-ترەنينگ قورىتىندىسى بويىنشا تۇركيا دەلەگاتسياسى قازاق مادەنيەتىنە ءتان ءتورت ويىندى ىرىكتەپ الادى. بۇل ويىندار 2026 -جىلعى ءساۋىر ايىندا ستامبۋل قالاسىندا وتەتىن تۇركى ەلدەرىنىڭ فەستيۆالىندە تانىستىرىلادى.
فەستيۆال تۇركى الەمىنىڭ ورتاق مادەني مۇراسىن ساقتاۋعا جانە حالىقارالىق پەداگوگيكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باعىتتالعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بالالارعا ارنالعان ۇلتتىق ويىنداردىڭ تۇرلەرىن جازعان بولاتىنبىز.