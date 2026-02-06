10:57, 06 - اقپان 2026 | GMT +5
استانادا قالا ماڭىنا قاتىنايتىن 6 اۆتوبۋس ۋاقىتشا جۇرمەيدى
استانا. KAZINFORM - استانادا قالىڭ قار مەن جەلگە بايلانىستى التى قالا ماڭىنداعى اۆتوبۋس باعىتىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا توقتاتىلدى.
ەلورداداعى كولىك كومپانياسى City Transportation Systems- ءنىڭ مالىمەتىنشە، اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى 305، 312، 315، 316، 327 جانە 329 اۆتوبۋستارىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا توقتاتىلعان.
قوعامدىق كولىكتىڭ قوزعالىسى تۇنگى ۋاقىتتان باستاپ كەزەڭ-كەزەڭىمەن توقتاتىلعان.
ايتا كەتەلىك استانادا ەكىنشى اۋىسىمداعى 0-9-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقيدى.