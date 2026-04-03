استانادا ماسا مەن شىركەيگە قارسى وڭدەۋ جۇمىستارى ءساۋىردىڭ ەكىنشى جارتىسىندا باستالادى
استانا. KAZINFORM - استانادا ماسا مەن شىركەيگە قارسى دەزينسەكتسيالىق جۇمىستار ءساۋىر ايىنىڭ ەكىنشى جارتىسىنان باستالادى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.
قالالىق قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە تابيعاتتى پايدالانۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، بيىل دەزينسەكتسيالىق جۇمىس التى كەزەڭگە ءبولىنىپ جۇرگىزىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا قالا اۋماعىندا ەنتومولوگيالىق مونيتورينگ باستالىپ كەتكەن. ونىڭ اياسىندا سۋ قويمالارى جاندىكتەردىڭ دەرناسىلدەرىنىڭ بولۋىنا تەكسەرىلۋدە.
ۆەتەريناريا جانە فيتوسانيتاريا ءبولىمىنىڭ باسشىسى ازات تۇراپبايەۆ دايىندىق جۇمىستارى الدىن الا باستالعانىن اتاپ ءوتتى.
«قازىرگى ۋاقىتتا استانانىڭ بارلىق اۋماعىندا ەنتومولوگيالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزىلۋدە. ءبىز سۋ قويمالارىن ماسا دەرناسىلدەرىنىڭ بولۋىنا قاتىستى تەكسەرەمىز. جالپى، وڭدەۋ جۇمىسى ءساۋىردىڭ ەكىنشى جارتىسىنان باستالادى. كۇنىنە شامامەن 110- 120 دەزينسەكتور جۇمىلدىرىلاتىن بولادى»، - دەدى ول.
التى كەزەڭنىڭ ءارقايسىسى بىرنەشە ساتىدان تۇرادى: الدىمەن سۋ قويمالارى وڭدەلەدى، كەيىن قالانىڭ اشىق اۋماقتارى قامتىلادى. جۇمىس ورتالىقتان باستالىپ، قالا شەتىنە قاراي جۇرگىزىلەدى.
استانالىق دەزينفەكسيا ج ش س- ءنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى التىنبەك مەرتاسوۆ نەگىزگى دايىندىق تولىق اياقتالعانىن جەتكىزدى.
«2 - ساۋىردەن باستاپ ءبىز شاعىن سۋ قويمالارى مەن باتپاقتى جەرلەرگە ەنتومولوگيالىق مونيتورينگ جۇرگىزۋدى باستادىق. عىلىمي توپ تەكسەرۋگە شىقتى. قازىر دايىندىق شارالارى اياقتالۋدا: تەحنيكا، جابدىقتار جانە پەرسونال تولىق دايىن. سۋ قويمالارىنان ەكىنشى- ءۇشىنشى كەزەڭدەگى دەرناسىلدەر تابىلعاننان كەيىن وڭدەۋگە كىرىسەمىز. كەيىن اشىق اۋماقتارعا - ساياباقتارعا، گۇلزارلارعا، تۇرعىن ءۇي الاپتارى مەن جولدارعا وتەمىز»، - دەدى ول.
ءىس-شارا بارىسىندا قولدانىلاتىن تەحنيكالار قاتارىندا موتورلى ارقالىق بۇرىككىشتەر، ىستىق تۇمان گەنەراتورلارى، دەزينسەكتسيالىق ماشينالار، قايىقپەن وڭدەۋگە ارنالعان جابدىقتار جانە اگرودروندار بار.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، وڭدەۋ كەزىندە ادامدار مەن جانۋارلارعا قاۋىپسىز، جۇمساق پرەپاراتتار پايدالانىلادى. ال سۋ قويمالارى ءۇشىن ەكوجۇيەگە زيان كەلتىرمەيتىن بيولوگيالىق قۇرالدار قولدانىلادى.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا كەنەلەرگە قارسى دەزينسەكتسيالىق وڭدەۋ جۇمىستارى باستالدى.