استانادا ماس كۇيدە كولىك ايداعان سۋديا قىزمەتىنەن بوساتىلدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىنىڭ سۋدياسى اسەل دوسايەۆا قىزمەتىنەن بوساتىلدى.
بۇل تۋرالى جوعارى سوت كەڭەسى مالىمدەدى.
«جوعارى سوت كەڭەسى جانىنداعى سوت جيۋريىنىڭ 2026-جىلعى 22-قاڭتارداعى شەشىمىمەن استانا قالاسىنىڭ ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىنىڭ سۋدياسى ءا. ك. دوسايەۆا سۋديا قىزمەتىنەن بوساتۋ تۇرىندەگى جازانى قولدانا وتىرىپ، سۋديالىق ادەپ نورمالارىن بۇزعانى ءۇشىن تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى»، - دەپ جازىلعان مالىمەتتە.
دوسايەۆاعا قاتىستى ءىس
2025-جىلى 2-قاراشادا استانادا ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتتىڭ سۋدياسى اسەل دوسايەۆا ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزگەنى ءۇشىن ۇستالدى دەگەن اقپارات تاراعان بولاتىن. پوليتسيا رەيد بارىسىندا Mazda ماركالى كولىكتى توقتاتقان. ساراپتاما ناتيجەسى بويىنشا جۇرگىزۋشى ماس بولعانى انىقتالعان.
كەيىنىرەك استانانىڭ اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتى ءىستى قاراپ، وسىلايشا اسەل دوسايەۆا كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان 200 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل سالىندى.