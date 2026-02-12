ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:59, 12 - اقپان 2026

    استانادا كەزەكتى دەمالىس كۇنگى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا 14 جانە 15-اقپان كۇندەرى كەزەكتى قالالىق اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    жәрмеңке
    Фото: Астана әкімдігі

    - جارمەڭكەدە جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىستەر مەن جەمىستەردى، ەت، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرىن، نان-توقاش ونىمدەرىن، تابيعي شىرىندار، توساپتار مەن دجەمدەردى جانە وزگە دە تاۋارلاردى ءتيىمدى باعادا ساتىپ الا الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ءىس-شارا 14 جانە 15-اقپان كۇندەرى ساعات 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن «Keryen Joly» ساۋدا ورتالىعىندا (الاش تاس جولى، 35ب) وتەدى.

    كەلۋشىلەرگە قولايلى بولۋ ءۇشىن جارمەڭكە وتەتىن ورىنعا  7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307، 317-اۆتوبۋس باعىتتارى قاتىنايدى.

    بۇدان بۇرىن استانالىق ۇستاز ەۋروپادا تۇراتىن قازاق بالالارىنا انا ءتىلىن تەگىن ۇيرەتىپ جۇرگەنىن جازعانبىز.

