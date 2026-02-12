استانادا كەزەكتى دەمالىس كۇنگى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 14 جانە 15-اقپان كۇندەرى كەزەكتى قالالىق اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
- جارمەڭكەدە جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىستەر مەن جەمىستەردى، ەت، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرىن، نان-توقاش ونىمدەرىن، تابيعي شىرىندار، توساپتار مەن دجەمدەردى جانە وزگە دە تاۋارلاردى ءتيىمدى باعادا ساتىپ الا الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءىس-شارا 14 جانە 15-اقپان كۇندەرى ساعات 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن «Keryen Joly» ساۋدا ورتالىعىندا (الاش تاس جولى، 35ب) وتەدى.
كەلۋشىلەرگە قولايلى بولۋ ءۇشىن جارمەڭكە وتەتىن ورىنعا 7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307، 317-اۆتوبۋس باعىتتارى قاتىنايدى.
