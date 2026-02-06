10:06, 06 - اقپان 2026 | GMT +5
استانادا ەكىنشى اۋىسىمداعى 0-9 سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقيدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا اۋا رايىنا بايلانىستى 0-9 سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقيدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
- 2026 -جىلعى 6 - اقپان كۇنى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ەكىنشى اۋىسىمنىڭ 0-9 سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى، - دەلىنگەن ءبىلىم باسقارماسىنىڭ حابارلاماسىندا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 6- اقپاندا اۋا رايىنا بايلانىستى ءبىرقاتار وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالانعانىن حابارلاعان ەدىك.