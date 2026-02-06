ق ز
    استانادا ەكىنشى اۋىسىمداعى 0-9 سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقيدى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا اۋا رايىنا بايلانىستى 0-9 سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقيدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    Астанада екінші ауысымдағы 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқиды
    Фото: Астана әкімдігі

    - 2026 -جىلعى 6 - اقپان كۇنى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ەكىنشى اۋىسىمنىڭ 0-9 سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى، - دەلىنگەن ءبىلىم باسقارماسىنىڭ حابارلاماسىندا.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 6- اقپاندا اۋا رايىنا بايلانىستى ءبىرقاتار وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالانعانىن حابارلاعان ەدىك.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
