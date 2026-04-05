استانادا جاڭا تارتىمدى ورىندار قاي تۇستاردا اشىلادى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك Instagram پاراقشاسىندا جاڭادان اشىلاتىن تارتىمدى ورىندار تۋرالى جازدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
- ەلوردامىزدى اۋقىمدى تۇردە اباتتاندىرۋ جۇمىسىن جۇرگىزىپ جاتىرمىز. قالادا قوعامدىق كەڭىستىكتەردى (ساياباقتار، گۇلزارلار، جەلەكجولدار) اباتتاندىرۋ جۇمىسى باستالدى. ماسەلەن، سوڭعى جىلدارى استانادا شامامەن 500 قوعامدىق جانە اۋلا كەڭىستىگى اباتتاندىرىلدى.
اباتتاندىرۋ بارىسىندا كوگالداندىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. «مىڭجىلدىق» اللەياسىندا جۇمىس بىردەن ءۇش ماڭىزدى كەڭىستىكتە باستالادى: قۋانىشبايەۆ اتىنداعى تەاتر الدىندا ورنالاسقان گۇلزار، تەمىرجول ۆوكزالى ماڭىنداعى پارك، «نۇرلى جول» ۆوكزالىنىڭ اۋماعى. بۇل - ۇزىندىعى 4 شاقىرىمنان اساتىن ءىرى جەلىلىك ساياباقتى قالىپتاستىرۋدىڭ العاشقى كەزەڭى. ول بولاشاقتا قالانىڭ نەگىزگى ورىندارىن ءبىرتۇتاس جاياۋ جۇرگىنشىلەر وسىنە بىرىكتىرەدى.
سول سياقتى تولە بي كوشەسىنەن انەت بابا كوشەسىنە دەيىن، كۇلتەگىن كوشەسىنەن ايتماتوۆ كوشەسىنە دەيىنگى Greenline جاياۋ جۇرگىنشىلەر جەلەكجولىن (2-كەزەك) اباتتاندىرۋ جۇمىسى جالعاسىپ جاتىر. مۇندا ويىن جانە سپورت الاڭدارى، توعاندار جۇيەسى جانە باسقا دا نىساندار قاراستىرىلادى.
وزگەرىستەر نەگىزگى ماگيسترالداردى دا قامتيدى: قالداياقوۆ، كەنەسارى كوشەلەرى، سونداي-اق ماڭگىلىك ەل، قابانباي باتىر، مومىش ۇلى جانە ۇلى دالا داڭعىلدارى.
نەگىزگى نازار - جاياۋ جۇرگىنشىلەر اۋماعىندا: كەدەرگىسىز ورتا، كوگالداندىرۋ جانە ساپالى قوعامدىق كەڭىستىكتەر.
ەسىل وزەنى بويىمەن ۇزدىكسىز جاياۋ جۇرگىنشىلەر باعىتىن قالىپتاستىرۋ جۇمىسى جالعاسىپ جاتىر. سونداي-اق «بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم» ساياباعىن جاڭا كونگرەسس- ورتالىق باعىتىنا قاراي (2-كەزەك)، «قالالىق رومانس» ساياباعىن (2-كەزەك) اباتتاندىرۋ جۇمىسى جۇرگىزىلۋدە جانە ت. ب. سونىمەن قاتار كىشى تالدىكول اۋماعىندا ەكو- ساياباقتى اباتتاندىرۋ جۇمىسى باستالادى.
سونداي- اق «تۇلپار» ساۋدا ءۇيى جانىنداعى، №119 مەكتەپ ماڭىنداعى، پۋشكين كوشەسىندەگى، ساتبايەۆ كوشەسى مەن مومىش ۇلى داڭعىلىنىڭ قيىلىسىنداعى گۇلزارلار اباتتاندىرىلادى. سول سياقتى مومىش ۇلى داڭعىلى، قۇدايبەردى ۇلى كوشەسى، قوشقاربايەۆ داڭعىلى جانە ت. ب. اۋماقتار قامتىلادى. بۇل جۇمىس ەلوردانىڭ بارلىق اۋدانىندا جۇرگىزىلەدى، - دەپ جازدى جەڭىس قاسىمبەك.
بۇعان دەيىن استانادا ەكى دەڭگەيلى جول جوباسى تۋرالى جازعان ەدىك.