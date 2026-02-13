استانادا ۋ ە ف ا- نىڭ 51- كونگرەسى وتەدى
استانا. قازاقپارات - بريۋسسەلدە ۋ ە ف ا- نىڭ مەرەيتويلىق 50- كونگرەسى ءوتتى. بەلگيا استاناسىندا وتكەن كونگرەسكە قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ باس حاتشىسى داۆيد لوريا قاتىسقان. وسى جيىندا كەزەكتى كونگرەسس قازاقستاندا وتەتىنى حابارلاندى.
ۋ ە ف ا كونگرەسى - ەۋروپا فۋتبولىنىڭ ەڭ جوعارى باسقارۋ ورگانى. جىل سايىن 55 ۇلتتىق اسسوتسياتسيانىڭ وكىلدەرى باس قوسادى. كونگرەستە ەۋروپادا فۋتبولدىڭ ستراتەگيالىق دامۋىن ايقىندايتىن نەگىزگى شەشىم قابىلدانادى. قارجىلىق جانە ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرى بەكىتىلەدى. حالىقارالىق جارىستاردى وتكىزۋ ماسەلەسى قاراستىرىلادى. سونداي-اق ۋ ە ف ا- نىڭ باسقارۋشى ورگاندارى سايلانادى.
51-كونگرەستە نە وزگەرەدى؟
ايتا كەتەيىك، 51-كونگرەسس سايلاۋ سيپاتىندا بولادى. جيىن بارىسىندا ۋ ە ف ا پرەزيدەنتى مەن ۇيىمنىڭ اتقارۋشى كوميتەتىنىڭ مۇشەلەرى سايلانادى. وسىلايشا، قازاقستاندا ەۋروپا فۋتبولىنىڭ الداعى جىلدارداعى دامۋ باعىتىن ايقىندايتىن ماڭىزدى شەشىم قابىلدانادى.
ماڭىزى:
قازاقستاننىڭ ەۋروپالىق فۋتبول قاۋىمداستىعىنداعى بەدەلىن نىعايتادى؛
سپورت سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتەدى.
كونگرەسستى وتكىزۋ قۇقىعى ۋ ە ف ا- عا مۇشە مەملەكەتتەرىنە بەرىلەدى. بۇل سول ەلدىڭ فۋتبولدى دامىتۋعا قوسقان ۇلەسى مەن سەنىمىن كورسەتەدى. 51- كونگرەستىڭ قازاقستاندا وتكىزىلۋى - ەلىمىزدە ۇيىمداستىرىلعان ەڭ ءىرى حالىقارالىق فۋتبول شاراسىنىڭ ءبىرى. جانە سپورت سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتەدى.
«ۋ ە ف ا كونگرەسىن قازاقستاندا وتكىزۋ وتاندىق فۋتبول ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا. ەۋروپالىق فۋتبول قاۋىمداستىعى تاراپىنان سەنىمنىڭ جوعارى ەكەنىن راستايدى. كونگرەستى ۇيىمداستىرۋ جانە وتكىزۋ شىعىنىن تولىعىمەن ۋ ە ف ا قارجىلاندىرادى. قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك بيۋجەتىنىڭ قاراجاتى قولدانىلمايدى»، - دەپ جازىلعان ق ف ف حابارلاماسىندا.