استانادا دەمالىس كۇندەرى كەزەكتى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا الداعى دەمالىس كۇندەرى، ياعني 21 جانە 22-اقپاندا كەزەكتى قالالىق اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى.
جارمەڭكەدە جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى.
قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىستەر مەن جەمىس-جيدەكتەردى، ەت، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرىن، كونديتەرلىك ونىمدەر مەن جاڭا پىسكەن توقاشتاردى، تابيعي شىرىنداردى، توساپتار مەن دجەمدەردى جانە وزگە دە تاۋارلاردى ءتيىمدى باعادا ساتىپ الا الادى.
ءىس-شارا 21 جانە 22-اقپان كۇندەرى ساعات 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن Keryen Joly ساۋدا ورتالىعىندا (الاش تاسجولى، 35ب) وتەدى.
كەلۋشىلەردىڭ ىڭعايلىلىعى ءۇشىن جارمەڭكە وتەتىن ورىن ماڭىنان 7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307 جانە 317 باعىتتاعى اۆتوبۋستار قاتىنايدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندا ارا شارۋاشىلىعى قارقىندى دامىپ، بالدى شەتەلگە شىعارۋ 2,5 ەسەگە ءوستى.