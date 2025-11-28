استانادا بيىل 15 زاڭسىز نىسان ءسۇرىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 2025-جىلى ساۋلەت-قۇرىلىس باقىلاۋى ناتيجەسىندە 576 جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، 308 ورىندالۋى مىندەتتى نۇسقاما بەرىلگەن، 764 ايىپپۇل سالىندى، ونىڭ جالپى سوماسى 308 ميلليون تەڭگەدەن استى.
2025 -جىلعى 27 -قاراشادا قالا اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ن. نۇركەنوۆتىڭ توراعالىعىمەن مەملەكەتتىك ساۋلەت- قۇرىلىس باقىلاۋى باسقارماسىنىڭ باسشىسى، پروكۋراتۋرا، پوليتسيا، ەڭبەك ينسپەكتسياسى كوميتەتىنىڭ دەپارتامەنتى مەن مەملەكەتتىك ورگاندار جانە قۇرىلىسشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن كەڭەس ءوتتى.
استانانىڭ قۇرىلىس سالاسىنداعى وزەكتى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى - رۇقساتسىز قۇرىلىس، جوبالىق، قالالىق جانە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن بۇزىپ نىسان سالۋ بولىپ وتىر.
- 2025 -جىلى ساۋلەت-قۇرىلىس باقىلاۋى ناتيجەسىندە 576 جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، 308 ورىندالۋى مىندەتتى نۇسقاما بەرىلگەن، 764 ايىپپۇل سالىندى، ونىڭ جالپى سوماسى 308 ميلليون تەڭگەدەن استى. قالادا قازىرگى ۋاقىتتا شامامەن 1263 نىسان سالىنىپ جاتىر، ونىڭ 322 ءسى كوپپاتەرلى تۇرعىن ۇيلەر، - دەلىنگەن اكىمدىك حابارلاماسىندا.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە 2025 -جىلى استانادا سوت شەشىمدەرى مەن مەملەكەتتىك ساۋلەت-قۇرىلىس باقىلاۋىنىڭ نۇسقامالارى نەگىزىندە 15 نىسان بۇزىلعان.
مەملەكەتتىك ساۋلەت-قۇرىلىس باقىلاۋى باسقارماسىنىڭ باسشىسى عاني تاجيەۆ زاڭ تالاپتارىن ەلەمەۋگە، ساپانى ۇنەمدەۋگە نەمەسە نورمالاردى بۇزۋعا ارەكەتتەنەتىن كەز كەلگەن جاعداي جاۋاپكەرشىلىك شارالارى قولدانىلاتىندىعىن، سونىڭ ىشىندە قۇرىلىس جۇمىستارىن توقتاتۋ جانە ايىپپۇل سالۋ قاراستىرىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار، پرەزيدەنت تاپسىرمالارىن ورىنداۋ اياسىندا تۇرعىن ۇيلەردى زاڭسىز ساتۋ ارەكەتتەرىن توقتاتۋ بويىنشا شارالار قابىلدانىپ جاتقانى ەسكە سالىندى، ونىڭ ىشىندە «تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىندا ۇلەسكەرلەردىڭ قاتىسۋى تۋرالى» زاڭعا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. زاڭ بۇزۋشىلىقتار ءۇشىن 1000-2000 ا ە ك كولەمىندە ايىپپۇل قاراستىرىلعان، بۇل 7,8 ميلليون تەڭگەدەن اسادى.
