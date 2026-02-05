ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:45, 05 - اقپان 2026 | GMT +5

    استانادا بوس جۇمىس ورىندارىنا ارنالعان كەزەكتى جارمەڭكە وتەدى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا بوس جۇمىس ورىندارىنا ارنالعان كەزەكتى جارمەڭكە 6-اقپان كۇنى وتەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    ا
    Фото: Астана қаласының әкімдігі

    جارمەڭكەنى استانانىڭ جاستار ساياساتى ماسەلەلەرى باسقارماسى، «استانا جاستارى» جاستار رەسۋرستىق ورتالىعى، ەڭبەك موبيلدىلىگى ورتالىعى جانە سارىارقا اۋدانىنىڭ اكىمدىگى بىرلەسە ۇيىمداستىرادى.

    جۇمىس ىزدەۋشىلەرگە ارنالعان ءىس-شارا 6-اقپاندا ساعات 11:00 دە «تۇران استانا» ۋنيۆەرسيتەتىندە وتەدى.

    جارمەڭكەنىڭ نەگىزگى ماقساتى - جۇمىسسىز ازاماتتار، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ تۇلەكتەرى جانە جاستاردىڭ جۇمىسقا ورنالاسۋىنا قولداۋ كورسەتۋ، ياعني جۇمىس بەرۋشى مەن ۇمىتكەر اراسىنداعى تىكەلەي بايلانىس ارقىلى كومەك كورسەتۋ.

    اتالعان ءىس-شارا بارىسىندا جۇمىس بەرۋشىلەر كومپانيالارىن تانىستىرادى، بوس جۇمىس ورىندارىن ۇسىنادى جانە وزدەرىنە ەڭ قولايلى كانديداتتاردىڭ بازاسىن قالىپتاستىرادى. ال ۇمىتكەرلەر HR- مەنەدجەرلەرمەن سويلەسىپ، سۇحباتتاسۋدان ءوتىپ، قىزىقتىرعان سۇراقتارىن قويا الادى.

    بۇعان دەيىن ەلوردادا ۇلتتىق ۇلاننىڭ باستاماسىمەن «Cyber sarbaz» سىنىبى اشىلعانىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار