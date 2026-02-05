استانادا بوس جۇمىس ورىندارىنا ارنالعان كەزەكتى جارمەڭكە وتەدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا بوس جۇمىس ورىندارىنا ارنالعان كەزەكتى جارمەڭكە 6-اقپان كۇنى وتەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جارمەڭكەنى استانانىڭ جاستار ساياساتى ماسەلەلەرى باسقارماسى، «استانا جاستارى» جاستار رەسۋرستىق ورتالىعى، ەڭبەك موبيلدىلىگى ورتالىعى جانە سارىارقا اۋدانىنىڭ اكىمدىگى بىرلەسە ۇيىمداستىرادى.
جۇمىس ىزدەۋشىلەرگە ارنالعان ءىس-شارا 6-اقپاندا ساعات 11:00 دە «تۇران استانا» ۋنيۆەرسيتەتىندە وتەدى.
جارمەڭكەنىڭ نەگىزگى ماقساتى - جۇمىسسىز ازاماتتار، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ تۇلەكتەرى جانە جاستاردىڭ جۇمىسقا ورنالاسۋىنا قولداۋ كورسەتۋ، ياعني جۇمىس بەرۋشى مەن ۇمىتكەر اراسىنداعى تىكەلەي بايلانىس ارقىلى كومەك كورسەتۋ.
اتالعان ءىس-شارا بارىسىندا جۇمىس بەرۋشىلەر كومپانيالارىن تانىستىرادى، بوس جۇمىس ورىندارىن ۇسىنادى جانە وزدەرىنە ەڭ قولايلى كانديداتتاردىڭ بازاسىن قالىپتاستىرادى. ال ۇمىتكەرلەر HR- مەنەدجەرلەرمەن سويلەسىپ، سۇحباتتاسۋدان ءوتىپ، قىزىقتىرعان سۇراقتارىن قويا الادى.
