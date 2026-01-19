استانادا بۇقارالىق شاڭعى جارىسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 24 - قاڭتار كۇنى بۇقارالىق شاڭعى جارىسى ۇيىمداستىرىلادى. جارىس ساعات 10:00 دە ورتالىق ساياباقتاعى شاڭعىروللەر جولىندا باستالادى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، ءىس-شارا اياسىندا سپورتتىڭ 4 ءتۇرى بويىنشا جارىستار وتەدى. اتاپ ايتقاندا: قول كۇرەسى، گىر تاسىن كوتەرۋ، ارقان تارتىس جانە بەلبەۋ كۇرەسى.
- بۇل جارىس ءداستۇرلى سپورتتىق شاراعا اينالدى. نەگىزگى باسەكە - شاڭعى جارىسى. ول 16 جاس ەرەكشەلىك ساناتى بويىنشا قىزدار مەن ۇلدار اراسىندا وتكىزىلەدى. قاشىقتىقتار 500 مەتردەن باستاپ 1 جانە 2,5 شاقىرىمعا دەيىن بەلگىلەنگەن. قاتىسۋشىلاردى تىركەۋ ساعات 10:00 دە باستالىپ، جالپى ستارت 11:00 دە بەرىلەدى. بارلىق جارىستارعا قاتىسۋ تەگىن. بارشا تۇرعىنداردى سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ۇستانۋعا شاقىرامىز، - دەدى قالالىق سپورتتىق ءىس- شارالاردى وتكىزۋ ديرەكتسياسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ەرجىگىت وسەرباي.
اتالعان ءىس- شارا استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن، قالالىق سپورتتىق ءىس- شارالاردى وتكىزۋ ديرەكتسياسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتەدى.