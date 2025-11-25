استانادا ايالدامانى قيراتىپ كەتكەندەر 10 تاۋلىككە قامالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋ مەن ۆانداليزمنىڭ كەز كەلگەن تۇرىنە قارسى جۇيەلى جۇمىس جالعاسىپ جاتىر. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ايالداما پاۆيلونىن قيراتىپ كەتكەن كەزەكتى ءتارتىپ بۇزعانداردى انىقتاپ، جاۋاپقا تارتتى.
ايالدامادا تۇنگى ۋاقىتتا ورىنسىز ارەكەت جاساپ، شۋ شىعارعان ءۇش جاس جىگىت ۇستالدى. ولاردىڭ ءبىرى ەكىنشىسىن يتەرىپ جىبەرىپ، ول قۇلاپ بارا جاتىپ پاۆيلوننىڭ شىنى ەسىگىن سىندىرعان.
حابار تۇسكەن سوڭ پوليتسيا جاساعى دەرەۋ وقيعا ورنىنا جەتتى. ءتارتىپ بۇزۋشىلار جاقىن ماڭداعى اۋلالاردىڭ بىرىنەن تابىلىپ، پوليتسيا بولىمشەسىنە جەتكىزىلدى.
سوت شەشىمىمەن ولاردىڭ ەكەۋى بوتەننىڭ مۇلكىن بۇلدىرگەنى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، ءارقايسىسى 10 تاۋلىككە قاماۋعا الىندى. ءۇشىنشى ۆاندال تۇنگى ۋاقىتتا تىنىشتىقتى بۇزعانى ءۇشىن جاۋاپقا تارتىلدى.
پوليتسيا وكىلدەرى ەلوردادا ورناتىلىپ جاتقان جىلى ايالدامالار تۇرعىنداردىڭ قىس مەزگىلىندە قوعامدىق كولىك كۇتۋى ءۇشىن جاسالعانىن، سوندىقتان قالا مۇلكىنە ۇقىپتى قاراۋ قاجەت ەكەنىن ەسكە سالدى. قالالىق ينفراقۇرىلىمدى ءبۇلدىرۋ قالانىڭ كەلبەتىنە زيان كەلتىرەدى. كەز كەلگەن قۇقىقبۇزۋشىلىق پەن كەلتىرىلگەن شىعىن قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە اكەلەتىنى اتاپ ءوتىلدى.