استانادا «پاريجدەگى ەكى ايەل» سپەكتاكلىنىڭ پرەمەراسى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا قازاقستان، وڭتۇستىك كورەيا جانە رەسەي تەاترلارىنىڭ بىرلەسكەن حالىقارالىق جوباسى «پاريجدەگى ەكى ايەل» سپەكتاكلىنىڭ پرەمەراسى ءوتتى.
قازاقستان تاراپىنان قويىلىمعا قاليبەك قۋانىشبايەۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مۋزىكالىق-دراما تەاترىنىڭ ارتىستەرى قاتىستى. سونىمەن قاتار سپەكتاكلدە رەسەيدىڭ ستانيسلاۆسكيي اتىنداعى ەلەكتروتەاترى مەن وڭتۇستىك كورەيانىڭ PIAC تەاترىنىڭ اكتەرلەرى دە ونەر كورسەتەدى.
- قويىلىم وقيعاسى 1940-جىلدارى پاريج قالاسىندا ءوربيدى. سيۋجەت كورەي حالقىنىڭ تۇڭعىش كاسىبي سۋرەتشىسى، تاۋەلسىزدىك جولىنداعى قوزعالىس بەلسەندىسى نا حە سوك پەن انتون چەحوۆتىڭ «شيە باعى» پەساسىنداعى ادەبي كەيىپكەر رانيەۆسكايا اراسىندا ديالوگ نەگىزىندە قۇرىلعان. ولاردىڭ سيمۆوليكالىق كەزدەسۋى ارقىلى تاريحي وقيعالار، تاۋەلسىزدىك ءۇشىن كۇرەس جانە جاۋاپكەرشىلىك تاقىرىپتارى قوزعالادى، - دەلىنگەن مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ دەرەگىندە.
ايتا كەتسەك، سپەكتاكلدىڭ پرەمەراسى 2025 -جىلى سەۋل قالاسىندا ءوتتى. استاناداعى قويىلىم كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىلىگى جانىنداعى كورەي مادەني ورتالىعىنىڭ قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلدى.
