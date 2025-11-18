22:10, 18 - قاراشا 2025 | GMT +5
استانادا 2026-جىلى ش ى ۇ ساراپشىلارىنىڭ ج ي بويىنشا العاشقى كەزدەسۋى وتەدى
استانا. KAZINFORM – ش ى ۇ ساراپشىلارىنىڭ جاساندى ينتەللەكت بويىنشا العاشقى كەزدەسۋى 2026-جىلى استانادا وتەدى.
بۇل تۋرالى ق ر پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
قازاقستان ش ى ۇ اياسىنداعى جوبالاردى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعىن پايدالانۋعا دايىن.
ەل ش ى ۇ اياسىندا سۋ رەسۋرستارى ماسەلەلەرىن زەرتتەيتىن ورتالىق قۇرۋدى ۇسىنادى.
پرەمەر-مينيستر سونداي-اق ش ى ۇ- عا مۇشە ەلدەر اراسىنداعى ساۋدا قازىردىڭ وزىندە 1 تريلليون دوللارعا جاقىنداپ قالعانىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، ماسكەۋدە ش ى ۇ ۇكىمەت باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسى وتەدى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت جاساندى ينتەللەكتىنى قارقىندى دامىتۋدا ش ى ۇ الەمدە كوش باستاي الاتىنىن ايتقان بولاتىن.