ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:10, 18 - قاراشا 2025 | GMT +5

    استانادا 2026-جىلى ش ى ۇ ساراپشىلارىنىڭ ج ي بويىنشا العاشقى كەزدەسۋى وتەدى

    استانا. KAZINFORM – ش ى ۇ ساراپشىلارىنىڭ جاساندى ينتەللەكت بويىنشا العاشقى كەزدەسۋى 2026-جىلى استانادا وتەدى.

    Бектенов
    Фото: ШЫҰ / Видеодан кадр

    بۇل تۋرالى ق ر پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.

    قازاقستان ش ى ۇ اياسىنداعى جوبالاردى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعىن پايدالانۋعا دايىن.

    ەل ش ى ۇ اياسىندا سۋ رەسۋرستارى ماسەلەلەرىن زەرتتەيتىن ورتالىق قۇرۋدى ۇسىنادى.

    پرەمەر-مينيستر سونداي-اق ش ى ۇ- عا مۇشە ەلدەر اراسىنداعى ساۋدا قازىردىڭ وزىندە 1 تريلليون دوللارعا جاقىنداپ قالعانىن اتاپ ءوتتى.

    ايتا كەتەيىك، ماسكەۋدە ش ى ۇ ۇكىمەت باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسى وتەدى.

    بۇعان دەيىن پرەزيدەنت جاساندى ينتەللەكتىنى قارقىندى دامىتۋدا ش ى ۇ الەمدە كوش باستاي الاتىنىن ايتقان بولاتىن.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
