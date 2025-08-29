استانادا 1,6 ميلليارد تەڭگە جىمقىرعان كاسىپورىن باسشىلارى سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوتى مەملەكەتتىك قورعانىس تاپسىرىسى سالاسىنداعى قاراجات جىمقىرۋ دەرەگى بويىنشا رەزونانستىق ءىستى قاراۋدى اياقتادى.
ەسكە سالايىق، 2023-جىلى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىمەن «كازسپەتسەكسپورت» ر م ك- نىڭ لاۋازىمدى تۇلعالارى مەن تەرىس پيعىلدى جەتكىزۋشىلەر ۇستالىپ، اسكەري ماقساتتاعى ونىمدەردى ساتىپ الۋعا بولىنگەن بيۋدجەت قاراجاتىن جىمقىردى جانە سىبايلاس جەمقورلىق دەرەكتەرى بويىنشا ايىپ تاعىلعان بولاتىن.
قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى مالىمەتىنشە، مەملەكەتكە كەلتىرىلگەن زالال 1,6 ميلليارد تەڭگەدەن استى. سوت ۇكىمىمەن «كازسپەتسەكسپورت» رمك باس ديرەكتورى رامازانوۆ ا. ك. 11 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى، ال كاسىپورىننىڭ دەپارتامەنت ديرەكتورى كۋدابايەۆ ا. ت. 10 جىلعا سوتتالدى.
قالعان 9 ايىپتالۋشى دا ءارتۇرلى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. سونىمەن قاتار سوت مەملەكەت پايداسىنا 1,6 ميلليارد تەڭگە كولەمىندەگى ازاماتتىق تالاپ-ارىزدى قاناعاتتاندىرىپ، جالپى قۇنى 607 ميلليارد تەڭگە بولاتىن مۇلىكتى تاركىلەدى.
ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
ايتا كەتەيىك، ۇلىتاۋدا ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسشىسى 8 جىلعا سوتتالدى.