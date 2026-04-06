استانا وپەرادا دجۋزەپپە ۆەرديدىڭ «تراۆياتاسى» انشلاگپەن ءوتتى
استانا. KAZINFORM - «استانا وپەرا» تەاترىندا دجۋزەپپە ۆەرديدىڭ «تراۆياتا» وپەراسى جۇلدىزدى قۇراممەن ساحنالانىپ، زال كورەرمەنگە لىق تولدى. ارتىستەرگە ەرەكشە قۇرمەتتىڭ بەلگىسى رەتىندە سپەكتاكل قاتىسۋشىلارىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنان ىقىلاس گۇلى تابىستالدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
بۇل كەشتە باستى پارتيالاردى وپەرا ونەرىنىڭ تانىمال شەبەرلەرى ورىندادى. ۆيولەتتا ۆالەري بەينەسىندە سوپرانو ماريا مۋدرياك ونەر كورسەتتى. بۇل سپەكتاكل ءانشى ءۇشىن ەرەكشە مانگە يە. وسىدان ءدال ون جىل بۇرىن ماريا مۋدرياك «استانا وپەرا» ساحناسىندا وسى رولمەن دەبيۋت جاساعان ەدى. وسى ۋاقىت ىشىندە ۆيولەتتا پارتياسى ونىڭ شىعارماشىلىق ومىرىندە ماڭىزدى ورىن الىپ، جاڭا ەموتسيالىق جانە درامالىق قىرىنان اشىلدى.
الفرەد جەرمون پارتياسىن العاش رەت يسپاندىق تەنور جوەل پريەتو ورىندادى. ونىڭ قاتىسۋى كەشتىڭ باستى وقيعالارىنىڭ بىرىنە اينالدى. ءانشى ءۇشىن بۇل جاڭا پارتياداعى دەبيۋت قانا ەمەس، سونىمەن قاتار قازاقستانعا جاساعان العاشقى ساپارى بولدى. جوەل پريەتو كوۆەنت-گاردەن، لا سكالا، پاريج ۇلتتىق وپەراسى جانە زالتسبۋرگ فەستيۆالى سياقتى الەمنىڭ ءىرى ساحنالارىندا ونەر كورسەتكەن.
جورج جەرمون بەينەسىن قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى تالعات مۇسابايەۆ سومداپ، قويىلىمنىڭ درامالىق قۋاتىن ارتتىرىپ، ساحنالىق كوركەمدىگىن ايقىنداي ءتۇستى. ديريجەرلىك پۋلتتە يتاليالىق ماەسترو دجۋزەپپە اكۋاۆيۆا تۇردى. سوليستەرمەن بىرگە ساحناعا «استانا وپەرا» تەاترىنىڭ حورى، ميمانس ارتىستەرى جانە سيمفونيالىق وركەسترى شىقتى.