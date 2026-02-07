استانا تۇرعىنى جينالعان قاردان ءتۇرلى ءمۇسىن جاساپ، جۇرتتى ءتانتى ەتىپ ءجۇر
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا تۇراتىن يريك شايمەردەنوۆ جۇمىس ورنىنىڭ الدىنان جيناعان قاردى ناعىز ونەر تۋىندىلارىنا اينالدىرىپ ءجۇر. بۇل تۋرالى انادولۋ اگەنتتىگى جازدى.
قىسى قاتال قالاداعى قوعامدىق تاماقتانۋ جەلىسىنە قاراستى مەيرامحانالاردىڭ بىرىندە اۋلا سىپىرۋشى بولىپ جۇمىس ىستەيتىن شايمەردەنوۆ ءوز كاسىبىن ەرەكشە حوببيمەن ۇشتاستىرا ءبىلدى. قاردان جاساعان مۇسىندەرىنىڭ ارقاسىندا ول قىسقا ۋاقىت ىشىندە كوشەدە دە، الەۋمەتتىك جەلىلەردە دە تەز تانىمال بولدى.
انادولۋ اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا 60 جاستاعى شايمەردەنوۆ مەيرامحانادا بەس جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلە جاتقانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، ءۇش جىل بۇرىن كىرەبەرىس الدىنداعى قاردى تازالاۋ كەزىندە كىشكەنتاي قار جۇرەكتەرىن جاساي باستاعان، ال كەيىن ول تۋىندىلارى كەلۋشىلەردىڭ ەرەكشە ىقىلاسىنا يە بولعان.
مەكەمە يەسىنىڭ قارسى ەمەستىگىنە كوز جەتكىزگەن سوڭ، ول ءوز باستاماسىمەن جينالعان قاردان ءتۇرلى مۇسىندەر مەن فيگۋرالار جاساي باستاعانىن ايتتى.
ي. شايمەردەنوۆتىڭ كاسىبي مۇسىنشىلىك ءبىلىمى جوق ەكەنىن، الايدا بويىنداعى تالانتتىڭ اۋلەتتەن دارىعانىن ايتادى. ونىڭ اكەسى سۋرەت سالۋمەن اينالىسقان، ال ناعاشىسى اعاسى كاسىبي سۋرەت ءپانىنىڭ ءمۇعالىمى بولعان ەكەن.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاستىق شاعىندا ءدال سول اعاسىنىڭ ارقاسىندا ونەرگە بەت بۇرعانىمەن، كەيىن جالعاستىرۋ مۇمكىن بولماعان.
«مەن انامنان ەرتە ايىرىلدىم. اكەم مەنى جانە باۋىرلارىمدى جالعىز ءوزى ءوسىردى. ۇلكەن بالا بولعاندىقتان، وتباسىعا كومەكتەسۋىم كەرەك بولدى، سوندىقتان جۇمىسقا ەرتە كىرىستىم. كەيىن ءوز شاڭىراعىمدى قۇردىم، بالالاردى اسىراۋ قاجەت بولدى. مىنە، كوزدى- اشىپ جۇمعانشا جىلدار زۋلاپ وتە شىقتى»، دەيدى ول.
شايمەردەنوۆ استانادا شامامەن 20 جىلدان بەرى تۇرىپ كەلەدى. ول ارادا كوپ جىل وتكەن سوڭ قايتا ويانعان تالانتى وزىنە ۇلكەن قۋانىش سىيلايتىنىن جاسىرمادى.
«تالانت ىشىمدە ۇيىقتاپ جاتقانداي ەدى. قايتا باستاعان كەزدە ءوزىمدى تاپقانداي بولدىم. قازىر ءوزىمدى دە، كەلىپ تاماشالايتىن بالالاردى دا قۋانتىپ ءجۇرمىن»، دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەڭ ۇلكەن قولداۋشىلارى — بالالارى مەن نەمەرەلەرى. كەيدە نەمەرەلەرى ءمۇسىن جاساۋعا كومەكتەسەدى، ال ولاردىڭ قىزىعۋشىلىعى وعان ودان سايىن زور شابىت بەرەدى.
كوبىنە ول قاردان جانۋارلاردىڭ بەينەسىن جاسايدى.
«مەنىڭ ەڭ ۇلكەن جانكۇيەرلەرىم — بالالار. ولاردىڭ تاڭدانىسى مەنى ودان دا قىزىقتى مۇسىندەر جاساۋعا جەتەلەيدى»، دەيدى ول.
ءبىر قار ءمۇسىنىن جاساۋعا ورتا ەسەپپەن شامامەن جارتى ساعات ۋاقىت كەتەدى، ال اسىقپاي جۇمىس ىستەگەندە بۇل ۇدەرىس ەكى ساعاتقا دەيىن سوزىلۋى مۇمكىن. قۇرال رەتىندە نەگىزىنەن كۇرەكتى، كەيدە اس ءۇي جابدىقتارىن دا قولدانادى.
شايمەردەنوۆ ونىڭ تۋىندىلارىن ادەتتە ەشكىم بۇلدىرمەيتىنىن، ال زاقىمدانعان نەمەسە بۇزىلعان مۇسىندەردى ءوزى الىپ تاستايتىنىن ايتتى.
ول قىستا قاردى ەرمەك قىلسا، جازدا قۇمنان ءمۇسىن جاسايدى ەكەن. ونىڭ ايتۋىنشا، باستى شابىت كوزى رەتىندە ىشكى سەزىمىنەن قۋات الادى ەكەن.
«ەگەر ادامدا تالانت بولسا، ونى قانشا جاسىرساڭ دا، ءبىر كۇنى ءبارىبىر سىرتقا شىعادى»، دەدى يريك شايمەردەنوۆ.