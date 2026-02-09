استانا قالاسىنىڭ پروكۋرورى اۋىستى
استانا. KAZINFORM - عابيت مۇقانوۆ استانا قالاسىنىڭ پروكۋرورى اتاندى، دەپ حابارلايدى باس پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ كەلىسىمىمەن جانە باس پروكۋروردىڭ بۇيرىعىمەن 3-سىنىپتى مەملەكەتتىك ادىلەت كەڭەسشىسى عابيت قاسىمبەك ۇلى مۇقانوۆ استانا قالاسىنىڭ پروكۋرورى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
عابيت مۇقانوۆ ەڭبەك جولىن الماتى وبلىسى كەربۇلاق اۋدانى پروكۋرورىنىڭ كومەكشىسى رەتىندە باستادى.
ءار جىلدارى الماتى وبلىسى تالعار اۋدانىنىڭ پروكۋرورى، الماتى قالاسى مەدەۋ اۋدانىنىڭ پروكۋرورى، استانا قالاسى پروكۋراتۋراسىنىڭ اپپارات باسشىسى- باسقارما باستىعى، استانا قالاسى پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى، باس پروكۋراتۋرانىڭ كادرلىق دامىتۋ دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى لاۋازىمدارىن اتقاردى.
2021 -جىلعى تامىزدان شىمكەنت قالاسىنىڭ پروكۋرورى لاۋازىمىندا قىزمەت ەتتى.
قىزمەتتىك مىندەتتەرىن ءمىنسىز اتقارعانى ءۇشىن «جاۋىنگەرلىك ەرلىگى ءۇشىن» مەدالىمەن جانە II دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن ناگرادتالعان. پروكۋراتۋرانىڭ قۇرمەتتى قىزمەتكەرى.