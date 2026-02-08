12:05, 08 - اقپان 2026 | GMT +5
استانا قالاسىندا پاتەر ۇرلىعىمەن اينالىسقاندار ۇستالدى
جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى بارىسىندا 6-اقپان كۇنى استانا قالاسىنداعى تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىنىڭ بىرىندە 30 جاستاعى ەر ادام مەن ونىڭ سىبايلاسى بولۋى مۇمكىن 46 جاستاعى تاعى ءبىر كۇدىكتى قولعا ءتۇستى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اقپان ايىنىڭ باسىندا كۇدىكتىلەر قاراعاندى قالاسىنداعى گۋدەرمەتسكايا كوشەسىندە ورنالاسقان جەكە تۇرعىن ۇيگە زاڭسىز كىرىپ، 8 التىن بۇيىمدى، شامامەن 150 مىڭ تەڭگە كولەمىندەگى اقشانى جانە 200 ا ق ش دوللارىن ۇرلاعان.
ءتىنتۋ بارىسىندا كۇدىكتىلەردەن التىن ساقينالار، شامامەن 400 مىڭ تەڭگە كولەمىندەگى قاراجات، ءتۇرلى تەلەفون جانە بۇكتەلمەلى پىشاقتار تاركىلەندى.
اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
egemen.kz