استانا اۋەجايىندا قوس ازاماتتىعى بار قازاقستاندىق وتباسى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - استانا اۋەجايىندا گەرمانيانىڭ ازاماتتىعى بار وتباسى ۇستالدى.
كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتى مالىمەتىنشە، استانا حالىقارالىق اۋەجايىندا استانا-فرانكفۋرت باعىتى بويىنشا رەيسكە تىركەلۋ كەزىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى جانە گەرمانيا فەدەراتيۆتىك رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنا يە بەس ادامنان تۇراتىن وتباسى انىقتالعان.
ازاماتتىق تۋرالى زاڭنامانى بۇزعانى ءۇشىن ولاردىڭ ءارقايسىسىنا اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى حاتتامالار تولتىرىلعان.
«استانا قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اكىمشىلىك سوتىنىڭ شەشىمىمەن ولار كىنالى دەپ تانىلىپ، ءارقايسىنا 302750 تەڭگە مولشەرىندە ايىپپۇل سالىندى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
پوليتسيا قوس ازاماتتىققا تىيىم سالىنعانىن، بۇل 200 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە دەيىن ايىپپۇل سالۋعا، اكىمشىلىك جولمەن ەلدەن شىعارۋعا اكەپ سوعاتىنىن، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنان ايىرۋعا نەگىز بولاتىنىن ەسكە سالدى.