ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:29, 06 - اقپان 2026 | GMT +5

    استانا اۋەجايىندا اۋا رايىنا بايلانىستى 12 رەيس كەشىگىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - استاناداعى حالىقارالىق اۋەجايدا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى رەيستەر كەشىگىپ جاتىر.

    Winter weather causes flight delays at Astana Airport
    Photo credit: Qazinform

    جاقىن كۇندەرى قازاقستاننىڭ كەي وڭىرىندە قار جاۋىپ، بوران سوعىپ، كوكتايعاق بولىپ، تۇمان تۇسەدى.

    وسى سەبەپتى استانانىڭ حالىقارالىق اۋەجايىندا رەيستەر كەستەسىندە وزگەرىستەر بولۋى مۇمكىن.

    بۇگىنگى جوسپارلانعان رەيستەر:

    ۇشۋ بويىنشا: 79 رەيس

    قونۋ بويىنشا: 78 رەيس

    قازىرگى جاعدايدا قونۋ بويىنشا 10 رەيس كەشىگىپ جاتسا، ۇشىپ شىعۋ بويىنشا 2 رەيس كەشىگىپ جاتىر.

    - جولاۋشىلارعا رەيستەردىڭ مارتەبەسى تۋرالى وزەكتى اقپاراتتى اۋە كومپانيالارىنان ناقتىلاۋ ۇسىنىلادى، - دەلىنگەن اۋەجايدىڭ حابارلاماسىندا.

    ايتا كەتەلىك تەمىرتاۋدان اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا 590 اۆتوكولىك پوليتسيا باقىلاۋىمەن ءوتتى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار