15:29, 06 - اقپان 2026 | GMT +5
استانا اۋەجايىندا اۋا رايىنا بايلانىستى 12 رەيس كەشىگىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - استاناداعى حالىقارالىق اۋەجايدا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى رەيستەر كەشىگىپ جاتىر.
جاقىن كۇندەرى قازاقستاننىڭ كەي وڭىرىندە قار جاۋىپ، بوران سوعىپ، كوكتايعاق بولىپ، تۇمان تۇسەدى.
وسى سەبەپتى استانانىڭ حالىقارالىق اۋەجايىندا رەيستەر كەستەسىندە وزگەرىستەر بولۋى مۇمكىن.
بۇگىنگى جوسپارلانعان رەيستەر:
ۇشۋ بويىنشا: 79 رەيس
قونۋ بويىنشا: 78 رەيس
قازىرگى جاعدايدا قونۋ بويىنشا 10 رەيس كەشىگىپ جاتسا، ۇشىپ شىعۋ بويىنشا 2 رەيس كەشىگىپ جاتىر.
- جولاۋشىلارعا رەيستەردىڭ مارتەبەسى تۋرالى وزەكتى اقپاراتتى اۋە كومپانيالارىنان ناقتىلاۋ ۇسىنىلادى، - دەلىنگەن اۋەجايدىڭ حابارلاماسىندا.
