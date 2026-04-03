استانا-1 ۆوكزالىنىڭ جاڭا كەلبەتى: قايتا جوندەۋدەن كەيىن عيمارات قانداي بولماق
استانا. KAZINFORM - استانانىڭ ەسكى ۆوكزالىن زاماناۋي تالاپتارعا ساي قايتا قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بۇگىندە ۆوكزالدىڭ جاڭا ەسكيزدەرى ۇسىنىلىپ، رەكونسترۋكسيا جوباسى اياسىندا عيمارات اۋماعىن 8692,8 شارشى مەترگە دەيىن ۇلعايتۋ كوزدەلگەن.
جوبا بويىنشا ەسكالاتورلار مەن ليفتىلەر اۋىستىرىلىپ، جولاۋشىلارعا ارنالعان پەررونداردىڭ ۇستىنە ارنايى قالقالار ورناتىلادى.
ءبىرىنشى جانە ەكىنشى قاباتتارعا قوسىمشا قۇرىلىس سالۋ ەسەبىنەن ۆوكزال اۋماعى 582 م2-قا ارتادى. عيماراتتىڭ قاسبەتى مەن ىشكى بولىگى وتقا ءتوزىمدى، ۆاندالعا قارسى جانە توزۋعا ءتوزىمدى ماتەريالدارمەن قاپتالادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا دەمونتاج جۇمىستارى %95 عا اياقتالىپ، جالپى قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارىنىڭ %24 ورىندالدى، - دەيدى «ق ت ج» ۇ ك» ا ق باسپا ءسوزى.
سونداي-اق، ق ت ج مالىمدەۋىنشە، ۆوكزالداعى اۋقىمدى جوندەۋ جۇمىستارى تەك عيماراتتىڭ ءىشىن عانا ەمەس، كولىك قوزعالىسىن دا قامتيدى.
وسىعان بايلانىستى 2026-جىلدىڭ 1-ساۋىرىنەن باستاپ استانا-1 ستانسياسى ارقىلى وتەتىن ەلەكتروپوەزداردىڭ كەستەسى وزگەردى.
جوندەۋ جۇمىستارى كەزىندە جولاۋشىلارعا كەلەسى كەستەنى ەسكەرۋ ۇسىنىلادى:
6829-«سوروكوۆايا - كوكشەتاۋ» -07:40 (اتتانۋ)
6830-«كوكشەتاۋ - سوروكوۆايا» -19:50 (كەلۋ)
6829-«سوروكوۆايا - ەرەيمەنتاۋ» -20:30 (اتتانۋ)
6831-«ەرەيمەنتاۋ - سوروكوۆايا» -07:15 (كەلۋ)
7507-«نۇرلى جول - كوكشەتاۋ» -06:07 (اتتانۋ)
887-«نۇرلى جول - بۋراباي كۋرورتى» -10:35 (اتتانۋ)
7502-«نۇرلى جول - پاۆلودار» -16:50 (اتتانۋ)
6803-«نۇرلى جول - اتباسار - نۇرلى جول» -08:15 (اتتانۋ).
ەسكە سالا كەتەيىك، استانا-1 ۆوكزالىنىڭ جاڭا بولىگىنىڭ رەكونسترۋكسياسى قازاننىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتالاتىنىن جازعان ەدىك.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدە 40 جىل بويى جوندەۋدەن وتپەگەن ۆوكزالدار جاڭا كەلبەتكە يە بولاتىنى تۋرالى حابارلادىق.