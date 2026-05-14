استانالىق وقۋشىلار روبوتوتەحنيكادان حالىقارالىق چەمپيوناتتا ۇزدىكتەردىڭ قاتارىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا وتكەن V حالىقارالىق «Robotek Grand Tournament Astana 2026» روبوتوتەحنيكا چەمپيوناتى مارەسىنە جەتىپ، ەلوردالىق وقۋشىلار جوعارى ناتيجەلەرىمەن كوزگە ءتۇستى.
بيىل العاش رەت پرەزيدەنتتىك «TurkTime!» باستاماسى اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان اۋقىمدى دودا تۇركى الەمىنىڭ جاس ينجەنەرلەرىن ءبىر الاڭعا توعىستىردى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
حالىقارالىق چەمپيوناتقا قازاقستان، تۇركيا، ازەربايجان، وزبەكستان، قىرعىزستان، تۇركىمەنستان جانە تاجىكستاننان ۇزدىك كوماندالار قاتىسىپ، 2026-جىلعى تۋرنير شەتەلدىك قاتىسۋشىلار سانى بويىنشا رەكورد ورناتتى. استانا تورىندە 45 تەن استام حالىقارالىق كوماندا ءوزارا ب ا ق سىنادى.
كەيىنگى 5 جىل ىشىندە قازاقستاننىڭ ءىرى IT- ءبىلىم بەرۋ الاڭىنا اينالعان «Robotek Grand Tournament Astana 2026» بيىل سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى اياسىنداعى ماڭىزدى تەحنولوگيالىق وقيعالاردىڭ بىرىنە اينالدى. ال، چەمپيونات قازاقستان رەسپۋبليكاسى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن ءوتتى. ۇيىمداستىرۋشىلار قاتارىندا «دارىن» رەسپۋبليكالىق عىلىمي-پراكتيكالىق ورتالىعى، «استانا دارىنى» دارىندى جانە تالانتتى بالالاردى قولداۋ ورتالىعى، Nazarbayev University ،NU Impact Foundation جانە «Robotek» روبوتوتەحنيكا مەكتەبى بار.
جارىس قورىتىندىسىندا ەلوردالىق وقۋشىلار ءبىرقاتار نەگىزگى سانات بويىنشا ۇزدىك ناتيجە كورسەتىپ، حالىقارالىق دەڭگەيدەگى باسەكەدە استانانىڭ ءبىلىم مەن تەحنولوگيا ورتالىعى رەتىندەگى جوعارى دەڭگەيدە دالەلدەدى.
اتاپ ايتقاندا، «جەتكىزۋشى روبوت» ساناتىندا ءى ورىندى ەرالي امانگەلديەۆ پەن قايسار قۋان يەلەنسە، ەسكەندىر بولاتحان مەن يۆان كرامارەنكو Ⅲ ورىنعا تۇراقتادى.
«Matrix League of Mecha-clash» ساناتىندا گلەب ليستوپادني، نۇرداۋلەت قۋاندىق جانە اماندوس اۋباكىروۆ قۇراماسى 1-ورىن جەڭىپ الدى. سونىمەن قاتار رۋستام اناس پەن ولجاس شالقاربەكوۆ تە چەمپيون اتاندى. ەركەبۇلان زۇلفيكار مەن الەن بەيسەنبايەۆ، سونداي-اق ارتەم تسحاي مەن سانجار جۇماباي كوماندالارى Ⅱ ورىن يەگەرلەرى اتاندى.
«مەرگەن» ساناتىندا ەرنازار ەرسايىن مەن سادۋاقاس اقمۇرات كۇمىس جۇلدەگە يە بولدى. ال «روبوباسكەتبول» باعىتى بويىنشا الديار ۇتىبايەۆ پەن اقنيەت قالجان Ⅱ ورىندى يەلەندى.
«Matrix Innovation Challenge» ساناتىندا ازامات اداي ۇلى، زەرە ورداباي جانە مۇرات ءالىمحان Ⅱ ورىن السا، نۇراي قادىرقۇلوۆا، ەركەناز قادىربەكوۆا جانە سابينا شۋلەزبايەۆا Ⅲ ورىنعا يە بولدى.
ارنايى نوميناتسيالار بويىنشا دا استانالىق قاتىسۋشىلار جوعارى باعالاندى. «ۇزدىك قىزدار كومانداسى» نوميناتسياسى جىبەك دون مەن ايزەرە نۇرۇشقا تابىستالدى. ال «Mecha-clash» ارنايى نوميناتسياسىنىڭ جەڭىمپازدارى سوفيا ارەشيەۆا مەن ادەليا قايىربەكوۆا بولدى.
سونىمەن قاتار Energo University ءبىلىم گرانتىن ازامات اداي ۇلى يەلەندى.
چەمپيوناتتىڭ باستى جەتىستىكتەرىنىڭ ءبىرى - جالپىكوماندالىق ەسەپ بويىنشا «ەل كۋبوگىنىڭ» استانا قالاسىنا بۇيىرۋى بولدى.
