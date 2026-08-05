استانادا ۆيدەو ءتۇسىرىپ تۇرىپ «اشۋلانعان» جىگىت 5 تاۋلىككە قامالدى
استانا. قازاقپارات - الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ بارىسىندا قۇقىققا قايشى بەينەجازبا انىقتالدى.
استانادا ۆيدەو ءتۇسىرىپ تۇرىپ «اشۋلانعان» جىگىت 5 تاۋلىككە قاماۋعا الىندى، دەپ حابارلايدى BAQ. KZ.
Instagram الەۋمەتتىك جەلىسىندە ەر ادام قوعامدىق ورىندا بەينەجازبا ءتۇسىرۋ كەزىندە بالاعات سوزدەر ايتىپ، قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعانى بەلگىلى بولدى. كەيىن ول اتالعان بەينەجازبانى ءوزىنىڭ Instagram پاراقشاسىندا جاريالاپ، قۇقىققا قايشى ارەكەتىن كوپشىلىككە قولجەتىمدى ەتكەن.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ونىڭ جەكە باسىن جەدەل انىقتادى.
قۇقىق بۇزۋشى 26 جاستاعى بالتاش شىڭعىسحان بولىپ شىقتى. ول اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا تارتىلىپ، 5 تاۋلىككە قاماۋعا الىندى، - دەپ حابارلادى استانا قالاسىنىڭ پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەيىك، پوليتسيا الەۋمەتتىك جەلىلەرگە تۇراقتى مونيتورينگ جۇرگىزەدى. سول سەبەپتى قۇقىق قورعاۋشىلار ازاماتتاردى قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋعا جانە الەۋمەتتىك جەلىلەردە ادەپ نورمالارىن ۇستانۋعا شاقىرادى.