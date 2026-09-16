استانادا «ساياحات 2026» حالىقارالىق تۋريستىك فورۋمى وتەدى
استانا. kazinform - استانادا 17-19 قىركۇيەك ارالىعىندا «ساياحات 2026» Kazakhstan Travel Forum حالىقارالىق تۋريستىك فورۋمى وتەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
«تاۋەكەلسىز تۋريزم» تاقىرىبىنا ارنالعان ءىس-شاراعا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، تۋريستىك بيزنەس وكىلدەرىنىڭ، اۋە كومپانيالارى مەن قوناقۇي سالاسىنىڭ ماماندارى، سونداي-اق حالىقارالىق سەرىكتەستەر قاتىسىپ، ءتۋريزمدى قاۋىپسىز دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلايدى.
17-قىركۇيەكتە فورۋم قاتىسۋشىلارى ءۇشىن ەلوردانىڭ تۋريستىك ينفراقۇرىلىمىمەن تانىسۋ باعدارلاماسى ۇيىمداستىرىلادى. ونىڭ اياسىندا استانا بويىنشا شولۋ ەكسكۋرسياسى جانە قوناقۇي نىساندارىنا ينفوتۋر وتكىزىلەدى.
فورۋمنىڭ نەگىزگى ىسكەرلىك كۇنى 18-قىركۇيەكتە EXPO حالىقارالىق كورمە ورتالىعىندا وتەدى. باعدارلامادا پانەلدىك پىكىرتالاستار مەن ساراپتامالىق سەسسيالار، B2B كەزدەسۋلەرى، تۋريستىك ونىمدەردىڭ تانىستىرىلىمدارى، حالىقارالىق كورمە ەكسپوزيتسياسى جانە كەلىسىمدەرگە قول قويۋ ءراسىمى قاراستىرىلعان.
19-قىركۇيەكتە فورۋم استانانىڭ ورتالىق ساياباعىندا «تۋريزم - اركىمنىڭ ءىسى» تۇجىرىمداماسى اياسىنداعى قالالىق مەرەكەمەن جالعاسادى.
ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن قالالىق جۇگىرۋ جارىسى، گاسترونوميالىق فەستيۆال، سپورتتىق جانە وتباسىلىق ءىس-شارالار، سونداي-اق مادەني باعدارلاما ۇيىمداستىرىلادى.