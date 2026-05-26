استانادا Automechanika Astana 2026 حالىقارالىق كورمەسى وتەدى
استانا. قازاقپارات - 10-12-ماۋسىم ارالىعىندا استانا قالاسىنداعى «ەكسپو» حالىقارالىق كورمە ورتالىعىندا Automechanika Astana 2026 حالىقارالىق كورمەسى ۇيىمداستىرىلادى، دەپ حابارلايدى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇل - ورتالىق ازياداعى اۆتوموبيل كومپونەنتتەرى، سەرۆيستىك جابدىقتار، لوگيستيكا، مايلار مەن اۆتوحيميا سالاسىنداعى ەڭ ءىرى سالالىق ءىس-شارا. كورمە قازاقستاننىڭ حالىقارالىق ساۋداسىن دامىتۋعا جانە جاھاندىق جەتكىزۋ تىزبەكتەرىنە ينتەگراتسيالانۋىنا ارنالعان ماڭىزدى الاڭ سانالادى.
بيىل شارا 10 جىلدىق مەرەيتويىن اتاپ وتەدى. وعان گەرمانيا، فرانسيا، قىتاي، كورەيا، تۇركيا جانە باسقا دا ەلدەردەن 400 دەن استام كومپانيا قاتىسادى.
كورمەنى Messe Frankfurt GmbH حالىقارالىق كومپانياسى ۇيىمداستىرادى، ال ورتالىق ازياداعى رەسمي وكىل - Business Media Central Asia (BMCA).
ءىس-شارا اياسىندا B2B كەزدەسۋلەر، جاڭا تەحنولوگيالار تانىستىرىلىمى جانە ساراپتامالىق سەسسيالار وتەدى.
كورمەگە كىرۋ تەگىن.