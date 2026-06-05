استانا تۇڭعىش رەت 11 ەلدەن كەلگەن ات سپورتىنىڭ شەبەرلەرى باس قوستى
استانا. KAZINFORM - العاش رەت استانا قالاسىنداعى «ارعىماق» ات-سپورت كەشەنىندە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى FEI Jumping World Challenge Final ءتۋرنيرى 11 ەلدەن كەلگەن تالانتتى شاباندوزداردىڭ باسىن قوستى.
ق ر ات سپورتى فەدەراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا بۇل بەدەلدى جارىستىڭ قازاقستاندا ءوتۋى - ات سپورتىنىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرىپ قانا قويماي، ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق سپورتتىق ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋداعى الەۋەتىنىڭ جوعارى ەكەنىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەدى.
ءتۋرنيردىڭ باستى ەرەكشەلىگى - قاتىسۋشىلاردىڭ وزدەرىنە بەيتانىس، ۇيىمداستىرۋشىلار ۇسىنعان اتتارمەن سىنعا ءتۇسۋى. مۇنداي فورمات شاباندوزدىڭ كاسىبي شەبەرلىگىن، بەيىمدەلۋ قابىلەتىن جانە اتپەن از ۋاقىت ىشىندە ءوزارا سەنىم ورناتا الۋىن ايقىندايدى.
جارىس قورىتىندىسى بويىنشا برازيليالىق بەرناردو كراۋس گەررا چەمپيون اتانسا، وزبەكستان وكىلى بەكزود روزمۇحامەدوۆ كۇمىس جۇلدەنى يەلەندى. ال كولۋمبيا سپورتشىسى نيكولاس رودريگەس پوساداعا قول جۇلدە بۇيىردى.
حالىقارالىق ات سپورتى فەدەراتسياسىنىڭ (FEI) پرەزيدەنتى ينگمار دە ۆوس ءوز سوزىندە قازاقستان مەن ۇلى دالانىڭ الەمدىك جىلقى مادەنيەتىنىڭ تاريحي بەسىكتەرىنىڭ ءبىرى ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتىپ، مۇنداي جارىستار سپورتشىلاردىڭ حالىقارالىق ارەناعا شىعۋىنا ۇلكەن مۇمكىندىك بەرەتىنىن جەتكىزدى.
- وسى ايتۋلى شارانىڭ جوعارى دەڭگەيدە وتۋىنە ۇلەس قوسقان حالىقارالىق ات سپورتى فەدەراتسياسىنا (FEI) ،FEI Solidarity باعدارلاماسىنا، بارلىق سپورتشىلارعا، جاتتىقتىرۋشىلارعا، سەرىكتەستەرگە جانە ۇيىمداستىرۋشىلارعا شىنايى العىسىمىزدى بىلدىرەمىز،-دەلىنگەن حابارلامادا.
استانادا وتكەن FEI Jumping World Challenge Final ءتۋرنيرى قازاقستاننىڭ الەمدىك ات سپورتى قاۋىمداستىعىنداعى بەدەلىن نىعايتىپ، ۇلتتىق ات سپورتىنىڭ جاڭا بەلەستەرگە كوتەرىلۋىنە جول اشقان ماڭىزدى وقيعا بولدى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستان ات سپورتىنان استاناداعى حالىقارالىق تۋرنيرلەردە 14 مەدال جەڭىپ الدى.