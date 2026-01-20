ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:23, 20 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    اسكەري قىزمەتشىلەر قالاي تاماقتانادى: جەكە تاماقتانۋ راتسيونىنىڭ قۇرامىنا نە كىرەدى

    استانا. KAZINFORM - اسكەري قىزمەت كوبىنە قولايسىز جاعدايلاردا - پوليگونداردا، الىس ايماقتاردا جانە وقۋ-جاۋىنگەرلىك تاپسىرمالاردى ورىنداۋ كەزىندە وتەدى.

    Әскери қызметшілер қалай тамақтанады: жеке тамақтану рационының құрамына не кіреді
    فوتو: قورعانىس مينيسترلىگى

    الايدا قانداي جاعدايدا بولماسىن وزگەرمەيتىن قاعيدا بار: اسكەري قىزمەتشى كيىممەن، اياق كيىممەن جانە تولىققاندى تاماقپەن قامتاماسىز ەتىلۋى ءتيىس.

    Әскери қызметшілер қалай тамақтанады: жеке тамақтану рационының құрамына не кіреді
    فوتو: قورعانىس مينيسترلىگى

    قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ىستىق تاماق ۇيىمداستىرۋ مۇمكىن بولماعان جاعدايدا قارۋلى كۇشتەردە جەكە تاماقتانۋ راتسيوندارى (ج ت ر) قولدانىلادى. ونىڭ ءۇش نەگىزگى ءتۇرى بار: جالپىاسكەري، دەسانتتىق-شابۋىلداۋشى اسكەرلەرگە ارنالعان جانە كەمە مەن كاتەر ەكيپاجدارىنا ارنالعان بورتتىق راتسيون.

    Әскери қызметшілер қалай тамақтанады: жеке тамақтану рационының құрамына не кіреді
    فوتو: قورعانىس مينيسترلىگى

    جەكە راتسيوندار اسكەري قىزمەتشىلەرگە جول ۇستىندە، وقۋ-جاتتىعۋلار كەزىندە، پوليگونداردا، اسكەري بولىمدەردەن الىس ورنالاسقان بولىمشەلەردە، سونداي-اق توتەنشە جاعدايلار مەن تابيعي اپاتتار ايماقتارىندا بەرىلەدى.

    сухпай, питание военных, сухой паек
    فوتو: قورعانىس مينيسترلىگى

    ءاربىر راتسيون جەتى كۇنگە ەسەپتەلگەن جانە ونىڭ قۇرامىنا گالەتتەر، ەت كونسەرۆىلەرى، پاشتەت، جىلقى ەتىنەن جاسالعان سۇرلەنگەن ونىمدەر، بالقىتىلعان ىرىمشىك، قويۋلاتىلعان ءسۇت، شوكولاد، كەپتىرىلگەن جەمىستەر، شاي، كوفە، قانت جانە تۇز كىرەدى. راتسيوننىڭ ورتاشا ەنەرگەتيكالىق قۇندىلىعى تاۋلىگىنە شامامەن 4170 كيلوكالوريا.

    بارلىق ءونىم ۇلتتىق جانە مەملەكەتارالىق ستاندارتتارعا ساي وندىرىلەدى ءارى قۇرامىندا گەنەتيكالىق تۇرلەندىرىلگەن اعزالار جوق. ولار گەرمەتيكالىق تۇردە قاپتالىپ، ۇزاق ۋاقىت ساقتاۋعا جانە سىرتقى اسەرلەردەن قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار