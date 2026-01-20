اسكەري قىزمەتشىلەر قالاي تاماقتانادى: جەكە تاماقتانۋ راتسيونىنىڭ قۇرامىنا نە كىرەدى
استانا. KAZINFORM - اسكەري قىزمەت كوبىنە قولايسىز جاعدايلاردا - پوليگونداردا، الىس ايماقتاردا جانە وقۋ-جاۋىنگەرلىك تاپسىرمالاردى ورىنداۋ كەزىندە وتەدى.
الايدا قانداي جاعدايدا بولماسىن وزگەرمەيتىن قاعيدا بار: اسكەري قىزمەتشى كيىممەن، اياق كيىممەن جانە تولىققاندى تاماقپەن قامتاماسىز ەتىلۋى ءتيىس.
قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ىستىق تاماق ۇيىمداستىرۋ مۇمكىن بولماعان جاعدايدا قارۋلى كۇشتەردە جەكە تاماقتانۋ راتسيوندارى (ج ت ر) قولدانىلادى. ونىڭ ءۇش نەگىزگى ءتۇرى بار: جالپىاسكەري، دەسانتتىق-شابۋىلداۋشى اسكەرلەرگە ارنالعان جانە كەمە مەن كاتەر ەكيپاجدارىنا ارنالعان بورتتىق راتسيون.
جەكە راتسيوندار اسكەري قىزمەتشىلەرگە جول ۇستىندە، وقۋ-جاتتىعۋلار كەزىندە، پوليگونداردا، اسكەري بولىمدەردەن الىس ورنالاسقان بولىمشەلەردە، سونداي-اق توتەنشە جاعدايلار مەن تابيعي اپاتتار ايماقتارىندا بەرىلەدى.
ءاربىر راتسيون جەتى كۇنگە ەسەپتەلگەن جانە ونىڭ قۇرامىنا گالەتتەر، ەت كونسەرۆىلەرى، پاشتەت، جىلقى ەتىنەن جاسالعان سۇرلەنگەن ونىمدەر، بالقىتىلعان ىرىمشىك، قويۋلاتىلعان ءسۇت، شوكولاد، كەپتىرىلگەن جەمىستەر، شاي، كوفە، قانت جانە تۇز كىرەدى. راتسيوننىڭ ورتاشا ەنەرگەتيكالىق قۇندىلىعى تاۋلىگىنە شامامەن 4170 كيلوكالوريا.
بارلىق ءونىم ۇلتتىق جانە مەملەكەتارالىق ستاندارتتارعا ساي وندىرىلەدى ءارى قۇرامىندا گەنەتيكالىق تۇرلەندىرىلگەن اعزالار جوق. ولار گەرمەتيكالىق تۇردە قاپتالىپ، ۇزاق ۋاقىت ساقتاۋعا جانە سىرتقى اسەرلەردەن قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.