اسكەري كافەدرادا جاڭا باعىت اشىلدى
استانا. KAZINFORM - ءابىلقاس ساعىنوۆ اتىنداعى قاراعاندى تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ اسكەري كافەدراسىندا زاپاستاعى وفيتسەرلەردى دايارلاۋ اۋقىمى كەڭەيتىلدى. مۇندا «ۇشقىشسىز باسقارىلاتىن اۆياتسيالىق جۇيەلەر» اتتى جاڭا باعىت ىسكە قوسىلىپ، قازىر 35 ستۋدەنت ءبىلىم الىپ جاتىر.
بۇگىنگى تاڭدا بۇل اسكەري دايىندىقتاعى ەڭ سۇرانىسقا يە باعىتتاردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر. تەحنولوگيالىق دامۋ مەن زاماناۋي قاقتىعىستار سيپاتىنىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى درون وپەراتورلارى ۇرىس الاڭىندا نەگىزگى ماماندارعا اينالۋدا.
وقىتۋ بارلاۋ جانە توپوگەودەزيا ماماندىعى بويىنشا جۇرگىزىلەدى. بولاشاق وفيتسەرلەر درونداردى باسقارۋدى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار دەرەكتەردى تالداۋ، جەرگىلىكتى جەردى باعدارلاۋ، شەشىم قابىلداۋ جانە ەسەپتوپ قۇرامىندا ۇيلەسىمدى ارەكەت ەتۋدى مەڭگەرەدى. وقىپ جاتقان 35 ستۋدەنتتىڭ 15 ءى وپەراتور رەتىندە، ال قالعان 20 سى ەسەپتوپ كومانديرى رەتىندە دايىندالۋدا.
دايىندىقتىڭ باستاپقى كەزەڭى ارنايى سىنىپتا وتەدى. مۇندا كاسىبي باسقارۋ پۋلتتەرى بار اۆتوماتتاندىرىلعان جۇمىس ورىندارى قاراستىرىلعان. جاتتىقتىرۋ كەشەنىندە كۋرسانتتار پيلوتتاۋ داعدىلارىن جەتىلدىرىپ، نورماتيۆتەردى تاپسىرعاننان كەيىن عانا ناقتى ۇشۋلارعا جىبەرىلەدى.
تاجىريبە بارىسىندا ولار ىشكى پوليگوندا جانە كۇردەلى قۇرىلىس جاعدايىندا تاپسىرمالاردى ورىندايدى. بولاشاق وپەراتورلار اۋە بارلاۋىن جۇرگىزۋدى، نىسانداردى انىقتاۋدى، دەرەكتەردى ناقتى ۋاقىتىندا جەتكىزۋدى جانە ينتەرنەتسىز اۆتونومدى بايلانىس ارنالارى ارقىلى جۇمىس ىستەۋدى ۇيرەنەدى.
دايىندىقتىڭ سوڭعى كەزەڭىندە ستۋدەنتتەر اتىس جۇيەسىمەن ينتەگراتسيانى مەڭگەرەدى. ولار نىسانداردىڭ ءدال كوورديناتتارىن بەرۋ، وق اتۋدى رەتتەۋ جانە تاپسىرمالاردى جوعارى دالدىكپەن ءارى جىلدام ورىنداۋدى پىسىقتايدى.
- مامانداردى دايارلاۋ تەوريالىق ءبىلىمدى، پراكتيكالىق داعدىلاردى جانە ستۋدەنتتەردىڭ موتيۆاتسياسىن ەسكەرە وتىرىپ جۇرگىزىلەدى. كوماندالىق جۇمىس پەن جوعارى تەحنولوگيالىق تەحنيكانى باسقارۋعا دەگەن كاسىبي قىزىعۋشىلىققا ءجىتى كوڭىل بولىنەدى. بولاشاق وفيتسەرلەر ۇشقىشسىز باسقارىلاتىن قۇرىلعىلاردى باسقارۋ جارىستارىندا تابىستى ونەر كورسەتىپ ءجۇر. سونىڭ ىشىندە AITU KazRoboDrone سايىسىنداعى ناتيجەنى ايتۋعا بولادى. وتكەن جىلى ۋنيۆەرسيتەت كومانداسى رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدە ءبىرىنشى ورىن، ال حالىقارالىق ارەنادا ءتورتىنشى ورىن يەلەندى، - دەدى «ارنايى اسكەرلەردى ۇرىستا قولدانۋ» تسيكلىنىڭ باسشىسى زاپاستاعى پودپولكوۆنيك مارات يستەمەسوۆ.
دايىندىق پراكتيكاعا نەگىزدەلگەن جانە ۇرىسقا بارىنشا جاقىن جاعدايدا ۇيىمداستىرىلدى. كۋرسانتتار ۆيرتۋالدى ترەناجەرلەردەن باستاپ كۇردەلى تاكتيكالىق تاپسىرمالاردى ورىنداۋعا دەيىنگى جولدان وتەدى. وقۋ بارىسىندا زاماناۋي ۇشقىشسىز باسقارىلاتىن بارلاۋ جۇيەلەرىنەن باستاپ مانيەۆرلىك FPV دروندارعا دەيىن قولدانىلادى. ستۋدەنتتەر تەحنيكانىڭ قۇرىلىسىن زەردەلەپ، اپپاراتتاردى جيناۋ مەن باعدارلاما جاساقتاۋدى مەڭگەرەدى، سونىمەن قاتار شەكتەۋلى بايلانىس جانە راديوەلەكتروندىق كەدەرگىلەر جاعدايىندا ارەكەت ەتۋدى ۇيرەنەدى.