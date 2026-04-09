اسكەري دايىندىق ءپانىنىڭ اتاۋى وزگەرىپ، مازمۇنى جاڭارادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مەكتەپتەردە وقىتىلاتىن اسكەري دايىندىق ءپانىنىڭ اتاۋى وزگەرىپ، وقۋ مازمۇنى جاڭارتىلادى. بۇل تۋرالى ق ر وقۋ-اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى شىنار اقپاروۆا ماجىلىستە ءمالىم ەتتى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا ءپان اتاۋىن «العاشقى اسكەري دايىندىق» دەپ وزگەرتۋگە قاتىستى تۇزەتۋلەر ازىرلەنىپ جاتىر. ءتيىستى بۇيرىق جوباسى ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ قاراۋىندا بولادى.
- قۇجات قابىلدانعاننان كەيىن وقۋ باعدارلامالارى مەن جوسپارلارى قايتا قارالادى. وقۋلىقتار جاڭارتىلىپ، ساراپتامادان جانە اپروباتسيادان وتەدى. بۇل جۇمىستاردى تولىق ىسكە اسىرۋعا شامامەن 1,5 جىل ۋاقىت قاجەت، - دەدى ول.
وسىعان سايكەس ءپان 2028-2029 وقۋ جىلىنان باستاپ جاڭا اتاۋمەن وقىتىلادى.
ۆيتسە-مينيستر اسكەري دايىندىق ءپانىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيىنە توقتالدى.
- بۇگىندە ەلىمىزدەگى 6 مىڭعا جۋىق مەكتەپ پەن 700 دەن استام كوللەدجدە «العاشقى اسكەري-تەحنولوگيالىق دايىندىق» ءپانى وقىتىلادى. ءپان بويىنشا 98 ساعات وقۋ جۇكتەمەسى قاراستىرىلعان، - دەدى شىنار اقپاروۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، وقۋ-دالا جيىندارىن ۇيىمداستىرۋدا وڭىرلەر اراسىندا ايىرماشىلىق بار.
- جيىنداردى اسكەري بولىمدەر بازاسىندا وتكىزۋ ماڭىزدى. الايدا بۇل جۇمىس بارلىق وڭىردە بىردەي دەڭگەيدە جۇرگىزىلمەيدى. بۇعان قارجىلاندىرۋدىڭ جەتكىلىكسىزدىگى، اسكەري بولىمدەردىڭ جەتىسپەۋى جانە ينفراقۇرىلىمنىڭ دايىن بولماۋى اسەر ەتىپ وتىر، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى اسكەري-پاتريوتتىق تاربيە جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان زاڭعا قول قويعان بولاتىن.