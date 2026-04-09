    17:12, 09 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    اسكەري دايىندىق ءپانىنىڭ اتاۋى وزگەرىپ، مازمۇنى جاڭارادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مەكتەپتەردە وقىتىلاتىن اسكەري دايىندىق ءپانىنىڭ اتاۋى وزگەرىپ، وقۋ مازمۇنى جاڭارتىلادى. بۇل تۋرالى ق ر وقۋ-اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى شىنار اقپاروۆا ماجىلىستە ءمالىم ەتتى.

    Қазақстан мектептерінде алғашқы әскери дайындықтың жаңа стандарты енгізілді
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا ءپان اتاۋىن «العاشقى اسكەري دايىندىق» دەپ وزگەرتۋگە قاتىستى تۇزەتۋلەر ازىرلەنىپ جاتىر. ءتيىستى بۇيرىق جوباسى ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ قاراۋىندا بولادى.

    - قۇجات قابىلدانعاننان كەيىن وقۋ باعدارلامالارى مەن جوسپارلارى قايتا قارالادى. وقۋلىقتار جاڭارتىلىپ، ساراپتامادان جانە اپروباتسيادان وتەدى. بۇل جۇمىستاردى تولىق ىسكە اسىرۋعا شامامەن 1,5 جىل ۋاقىت قاجەت، - دەدى ول.

    وسىعان سايكەس ءپان 2028-2029 وقۋ جىلىنان باستاپ جاڭا اتاۋمەن وقىتىلادى.

    ۆيتسە-مينيستر اسكەري دايىندىق ءپانىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيىنە توقتالدى.

    - بۇگىندە ەلىمىزدەگى 6 مىڭعا جۋىق مەكتەپ پەن 700 دەن استام كوللەدجدە «العاشقى اسكەري-تەحنولوگيالىق دايىندىق» ءپانى وقىتىلادى. ءپان بويىنشا 98 ساعات وقۋ جۇكتەمەسى قاراستىرىلعان، - دەدى شىنار اقپاروۆا.

    ونىڭ ايتۋىنشا، وقۋ-دالا جيىندارىن ۇيىمداستىرۋدا وڭىرلەر اراسىندا ايىرماشىلىق بار.

    - جيىنداردى اسكەري بولىمدەر بازاسىندا وتكىزۋ ماڭىزدى. الايدا بۇل جۇمىس بارلىق وڭىردە بىردەي دەڭگەيدە جۇرگىزىلمەيدى. بۇعان قارجىلاندىرۋدىڭ جەتكىلىكسىزدىگى، اسكەري بولىمدەردىڭ جەتىسپەۋى جانە ينفراقۇرىلىمنىڭ دايىن بولماۋى اسەر ەتىپ وتىر، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى اسكەري-پاتريوتتىق تاربيە جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان زاڭعا قول قويعان بولاتىن.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
