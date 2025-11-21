اسكەرگە شاقىرۋ تولىق اۆتوماتتاندىرىلادى: «سمارت ۆوەنكومات» مۇمكىندىكتەرى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - قورعانىس مينيسترلىگى سيفرلىق جۇيەلەر اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋدىڭ بارلىق نەگىزگى كەزەڭدەرىن جەڭىلدەتكەنىن مالىمدەدى.
استانادا وتكەن باسپا ءسوز تۋرىندا قورعانىس ءمينيسترىنىڭ سيفرلاندىرۋ جونىندەگى ورىنباسارى دارحان احمەديەۆ جۋرناليستەر مەن بلوگەرلەردى اتالعان جوبانىڭ نەگىزگى ارتىقشىلىقتارىمەن تانىستىردى.
جيىندا اسكەري ەسەپكە الۋ جانە مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ جۇيەسىنە اقپاراتتىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ناتيجەسىندە پروتسەستەردى وڭتايلاندىرۋ جانە ازاماتتارعا قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن ارتتىرۋ مۇمكىندىگى پايدا بولعانى ايتىلدى.
- ينتەگراتسيالىق شليۋز اۆتوماتتاندىرىلعان جۇمىلدىرۋ رەسۋرستارىن ەسەپكە الۋ» اقپاراتتىق جۇيەسى ارقىلى جەكە اسكەري ەسەپكە الۋ جۇرگىزىلەدى جانە مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىنداعى دەرەك الماسۋ جەدەلدەتىلەدى. بۇل رەتتە «ە-مەدوسموتر» جۇيەسىنىڭ دە ايتارلىقتاي ارتىقشىلىقتارى بار. بۇل جۇيە مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ ۇدەرىسىن اۆتوماتتاندىرادى، ياعني ازاماتتاردىڭ اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلۋىنا دەيىنگى كەزەڭدى تولىق سيفرلاندىرىلعان تۇردە وتكىزەدى، - دەدى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى.
قالالىق جيناقتاۋ پۋنكتىندە ۇيىمداستىرۋ- جۇمىلدىرۋ جۇمىستارى دەپارتامەنتىنىڭ وكىلدەرى جۋرناليستەرگە «ينتەگراتسيالىق شليۋز اۆتوماتتاندىرىلعان جۇمىلدىرۋ رەسۋرستارىن ەسەپكە الۋ» جانە «ە-مەدوسموتر» اقپاراتتىق جۇيەلەرىنىڭ ينتەرفەيستەرىن كورسەتتى. ۇيىمداستىرۋ- جۇمىلدىرۋ جۇمىستارى دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى پولكوۆنيك ارمان سارين «Smart ۆوەنكومات» جوباسى بىرنەشە جىلدىق جۇمىستىڭ ناتيجەسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەتتىك دەرەكتەر بازالارىمەن ينتەگراتسيا ارقاسىندا ازاماتتاردىڭ اسكەري ەسەپكە قويىلۋى اۆتوماتتاندىرىلعان، ال 17 جاسقا تولعان جاسوسپىرىمدەر اۆتوماتتى تۇردە جەرگىلىكتى اسكەري باسقارۋ ورگاندارىنا تىركەلەدى.
سونداي-اق، ازاماتتاردىڭ اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋدان بوساتىلۋى نەمەسە كەيىنگە قالدىرىلۋى ءۇشىن ەشقانداي انىقتاما مەن قۇجات جيناۋدىڭ قاجەتى جوق. ەلەكتروندىق تۇردە شىعارىلعان شاقىرۋ بۇيرىقتارى اۆتوماتتى تۇردە قارجى ۇيىمدارىنا جىبەرىلەدى، بۇل ءوز كەزەگىندە كرەديتتىك دەمالىستاردى راسىمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ينتەگراتسيالىق شليۋزدى مودەرنيزاتسيالاۋ بيىل اسكەري-تەحنيكالىق مەكتەپتەردە وقۋعا جىبەرۋ باعىتىنداعى كەزەكتى اۆتوماتتاندىرۋعا مۇمكىندىك بەردى. سونداي-اق ازاماتتاردى كەلىسىمشارت بويىنشا اسكەري قىزمەتكە قابىلداۋعا ارنالعان «جاۋىنگەر» مودۋلى ەنگىزىلدى.
باسپا ءسوز تۋرىنا قاتىسۋشىلار دارىگەرلەر مەن استانا قالاسىنىڭ قورعانىس ىستەرى جونىندەگى دەپارتامەنتى قىزمەتكەرلەرىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى. بۇعان قوسا، ولار «ە-مەدوسموتر» اقپاراتتىق جۇيەسىنىڭ ارتىقشىلىقتارىن دا كوردى. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەر بازالارىمەن تىكەلەي ينتەگراتسيا جاساۋ ارقىلى شاقىرۋعا جاتاتىن ازاماتتاردىڭ دەنساۋلىعى تۋرالى اقپارات جەدەل تۇردە الىنۋى مۇمكىن. بۇل مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ پروتسەسىن جىلدامداتادى. «ە-مەدوسموتر» جۇيەسى شاقىرىلۋشىلاردىڭ سيفرلىق مەديتسينالىق كارتاسىن قالىپتاستىرادى، ءارى 100 دەن استام مەديتسينالىق پارامەتر بويىنشا دەرەكتەردى الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
پولكوۆنيك ا. ساريننىڭ ايتۋىنشا، «ە-مەدوسموتر» جۇيەسىن تەستىلەۋ استانا، شىمكەنت قالالارىندا جانە قاراعاندى وبلىسىنداعى اباي قالاسىندا ءساتتى وتكەن.
باسپا ءسوز تۋرىن ۇيىمداستىرۋشىلار «Smart ۆوەنكومات» جوباسىن ەنگىزۋ ازاماتتارعا قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن ارتتىرعانىن، اكىمشىلىك جۇكتەمەنى تومەندەتكەنىن جانە مەملەكەتتىك قىزمەتتەرگە دەگەن سەنىمدى نىعايتقانىن اتاپ ءوتتى.
